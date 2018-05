Ravenna | a 18 mesi mastica barretta di hashish Ricoverata per intossicazione | arrestato

Ravenna - bimba di 18 mesi ricoverata per intossicazione da hashish : padre arrestato e madre denunciata : Ha trovato una barretta di hashish e ha cominciato a masticarla. E così a soli 18 mesi è finita in ospedale per intossicazione. Dopo 24 ore in osservazione in terapia intensiva, la prognosi per lei è stata sciolta: è ora fuori pericolo anche se dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. È accaduto a Ravenna lunedì mattina quando la bimba, mentre il padre era impegnato al telefono, è riuscita ad aprire un cofanetto contenente 62 grammi ...