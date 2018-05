Ragazza vuole gettarsi da cavalcavia | équipe del 118 sventa suicidio a Napoli

“Sì - è vero”. La confessione di Patty Pravo. L’ex Ragazza del Piper non ne vuole sapere di invecchiare nonostante le candeline siano già 70 ed eccola tornare sulla breccia. Le sue rivelazioni faranno discutere parecchio : Una confessione in piena regola e se qualcuno avesse anche avuto solo un dubbio sulla sua vita spericolata dovrà ricredersi ancora una volta. Sì perché Patty Pravo non è una tra tante, ma una di quelle che ha lasciato il segno, sul palco e fuori. “Nella mia vita ho fatto di tutto e ne sono felice”. Esordisce così, L’ex ragazza del Piper che a settant’anni ha meno peli sulla lingua che mai, in una lunga intervista rilasciata al settimanale ...

Ragazza pakistana vuole sposare italiano - padre e fratello la uccidono : Ragazza pakistana vuole sposare italiano, padre e fratello la uccidono La 25enne era residente a Brescia, ma l'omicidio è avvenuto in Pakistan dove la vittima era tornata da qualche mese. I parenti coinvolti sarebbero già stati arrestati dalle autorità pakistane Parole chiave: ...

Niccolò ha due mamme - ma il Comune di Torino vuole registrarlo come figlio di Ragazza madre : Niccolò Pietro è nato lo scorso 13 aprile, è figlio di due mamme, ma il Comune di Torino non ha intenzione di registrarlo come tale e ha imposto alla mamma, Chiara Foglietta, consigliera comunale del Partito Democratico, di fare una falsa dichiarazione e di registrarlo come figlio di una ragazza madre.Continua a leggere