Ragazza costretta ad abortire in Pakistan - Farah torna in Italia - : La giovane, residente a Verona, era stata convinta ad andare in patria con il pretesto di partecipare al matrimonio del fratello. Ha trascorso i giorni scorsi al sicuro nella residenza dell'...

Ragazza pakistana costretta ad abortire - l’ultimo messaggio al fidanzato ieri : È riuscita a inviare ieri pomeriggio l’ultimo messaggio al fidanzato di Verona la Ragazza pakistana di 19 anni condotta con l’inganno in patria dalla famiglia e qui costretta ad abortire. Anche il ragazzo è di origini pakistane, ma è stato adottato da una famiglia veronese ed è cittadino italiano. La Ragazza ha inviato anche a una compagna di classe un messaggio audio via WhatsApp, in cui ha raccontato di essersi fidata dei genitori tornando in ...

Verona : De Poli - Ragazza pakistana costretta ad abortire - intervenga Farnesina : Verona, 17 mag. (AdnKronos) – ‘La vicenda della ragazza pakistana costretta ad abortire in patria ha dell’incredibile . Il racconto della studentessa ai suoi compagni di Verona lascia senza parole. Siamo di fronte a una violenza psicologica che non ha eguali”: lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli che, commentando la vicenda della studentessa pakistana e residente a Verona, portata nei mesi scorsi dai parenti nel ...

