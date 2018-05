Qualificazioni Roland Garros | Chiesa al secondo turno | Chung si ritira

Roland Garros 2018 - Qualificazioni tabellone femminile : Martina Trevisan al secondo turno - Francesca Schiavone fermata dalla pioggia : Martina Trevisan e Francesca Schiavone erano le due italiane protagoniste in questo primo turno delle Qualificazioni del Roland Garros 2018 , quest’oggi. La giovane azzurra, n.185 del ranking, ha superato la canadese Françoise Abanda (n.125 WTA), al termine di una dura lotta durata 2 ore e 19 minuti di partita, con il punteggio di 4-6 6-4 6-2. Una partita di grande tenacia per l’italiana, più forte anche dello stato influenzale che ...

Roland Garros - Napolitano e Bolelli ok al debutto nelle Qualificazioni : PARIGI , FRANCIA, , ITALPRESS, - Dopo Lorenzo Sonego , 26ª testa di serie, ed Alessandro Giannessi , anche Stefano Napolitano e Simone Bolelli , 20ª forza del tabellone cadetto, hanno ...

Tennis - Qualificazioni Roland Garros : dopo Bolelli è il turno della Schiavone : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Segnali positivi dalle qualificazioni del Roland Garros. In quelle maschili successi per Stefano Napolitano, Simone Bolelli e Stefano Travaglia. Napolitano ha ...