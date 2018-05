Puglia Xylella | CIA Puglia su estensione area quarantena | ' Risultato infausto' Decisione

Xylella - Regione Puglia impone l’uso dei pesticidi : “Non fare lo stesso errore di quando ci fu chiesto di tagliare gli ulivi” : I trattamenti con i pesticidi, nella lotta alla Xylella fastidiosa in Puglia, dovranno essere utilizzati a partire da oggi. Non un giorno in più. La determina dell’assessorato all’Agricoltura è netta, come lo è stato l’assessore Leonardo Di Gioia nell’incontro con i sindaci pugliesi, tenuto allo scopo di sedare le polemiche scaturite dall’obbligo all’uso dei pesticidi imposto dal decreto Martina e trovare una ...

Xylella - Aiab alla Regione Puglia : “Impensabile l’eradicazione” : E’ impensabile “attuare le misure di eradicazione previste nel decreto Martina perché non c’è una base scientifica che ne dimostri l’efficacia, e perché si va incontro al rischio reale di devastare il paesaggio soprattutto in Valle d’Itria dove sussistono vincoli paesaggistici e idrogeologici”. E’ la conclusione cui e’ giunta la sezione pugliese dell’Aiab, l’associazione italiana per ...

Xylella - Copagri Puglia : “Dopo il deferimento avanti con l’eradicazione” : “Dopo il deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione Europea da parte dell’esecutivo comunitario, per non aver pienamente applicato le misure previste dall’Ue per impedire la diffusione della Xylella fastidiosa, serve maggiore chiarezza da parte delle istituzioni”. Lo chiedono il presidente della Copagri Puglia Tommaso Battista e il direttore Alfonso Guerra, ricordando che il pericoloso ...

Xylella - Copagri Puglia : “Tavolo tecnico sui pesticidi” : Fare chiarezza sui trattamenti fitosanitari previsti dal decreto Martina per combattere la Xylella e al centro di posizioni contrapposte con sindaci che li vietano. E’ quanto chiede alla Regione Puglia la Copagri rilevando che “le procedure previste dal decreto possono solo essere utili per ridurre la presenza degli insetti vettori ma sarebbe opportuno – si legge in una nota congiunta il presidente Tommaso Battista e il ...

Xylella - la piaga della Puglia : Fra carte bollate e ulivi distrutti, l'Italia potrebbe essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea, per non aver fatto abbastanza contro il batterio killer -

Xylella - l’assessore Puglia : “Trattamenti previsti sicuri per Bio” : “I trattamenti previsti per contrastare la Xylella sono sicuri per l’ambiente e per il bio”: lo assicura in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Leonardo Di Gioia. “A seguito del monitoraggio degli insetti vettori della Xylella, – spiega Di Gioia – e’ stata rilevata la presenza sul territorio dello stadio adulto di Philaenus spumarius (‘sputacchina’), vettore ...

Xylella : Aiab chiede alla Regione Puglia i dati su rilievi e studi : L’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab) chiede alla Regione Puglia che vengano resi pubblici i dati dei rilievi relativi alla Xylella effettuati dall’Arif, l’agenzia regionale per le attivita’ irrigue e forestali, e i risultati delle ricerche commissionate alle Facolta’ di Agraria di Bari e Foggia. A formulare la richiesta in una nota sono il presidente nazionale, Vincenzo Vizioli, e quello regionale, ...

Xylella - Andriukaitis : “L’Italia preoccupa - presto sarò in Puglia” : L’avanzata del batterio killer degli ulivi Xylella fastidiosa in Italia preoccupa Bruxelles. “La situazione peggiora di anno in anno”, e la Commissione europea potrebbe presto proporre un “aggiornamento dell’area demarcata”, spostando verso nord la fascia di territorio in cui applicare le misure piu’ drastiche per la la lotta al patogeno. Lo spiega in un’intervista all’ANSA il Commissario Ue ...

Fasano - Brindisi - - Xylella - Cia Puglia : "Obiettivo : bloccare l'espansione del batterio" : Particolarmente interessante l'intervento di Crescenza Dongiovanni, del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile-Caramia", con l'aggiornamento dei risultati ottenuti dalla scienza ...

In Puglia cresce la paura per la Xylella : a rischio Piana degli ulivi : In Puglia cresce la paura per la Xylella: a rischio Piana degli ulivi Crolla la produzione di olio, aziende in stato di calamità, 3.277 alberi colpiti. A rischio anche il bosco con piante millenarie Continua a leggere

In Puglia cresce l'emergenza Xylella : paura per la Piana degli ulivi : Numeri drammatici Più di 3mila piante colpite, la produzione di olio scesa del 40% e 800 aziende che dichiarano lo stato di calamità. La linea della Xylella ora è alle porte della "Piana degli ulivi", ...

La Xylella contagia tutta la Puglia. A rischio anche gli ulivi millenari : L’ulivo in Puglia è padre e madre. L’ulivo è paesaggio. Certo, anche olio e affari, ma soprattutto è storia e identità. E non a caso un ulivo compare anche nel simbolo della Regione. Nodosi e aspri, bellissimi e austeri. Ora stanno morendo. anche i «patriarchi», gli ulivi millenari, sono minacciati di morte. Per colpa della Xylella Fastidiosa, il b...

Xylella - 3100 ulivi colpiti in Puglia : ANSA, - ROMA, 4 APR - Sono 3100 gli ulivi infetti da Xylella in Puglia nella fascia di contenimento. Il dato aggiornato appreso da esperti della Regione Puglia indica un'ulteriore crescita di casi ...

Xylella - Puglia : aumentano i controlli dei Carabinieri forestali : I Carabinieri forestali della Puglia hanno avviato una campagna di comunicazione rivolta ad agricoltori e cittadini sulle misure fitosanitarie di contrasto alla Xylella, volte essenzialmente a far attuare buone pratiche agronomiche in grado di attenuare la diffusione del batterio. In particolare le lavorazioni del terreno, obbligatorie dal primo marzo al 30 aprile, sono state al centro a Bari di una conferenza stampa tenuta, tra gli altri, ...