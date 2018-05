Provaci ancora prof | confermata l' ottava serie?

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Reduce dal discreto successo della settima, è prevedibile che ci fossero dei dubbi sulla riconferma. Stiamo parlando di “”, la nota fiction di Rai1 che, sin dal suo debutto ufficiale avvenuto nel 2005, ha saputo sorprendere gli spettatori. In particolare, per il personaggio dell’amataessoressa Camilla Baudino, interpretato dall’attrice Veronica Pivetti che, nel corso delle sette, è stata abile a calarsi nel duplice ruolo dell’insegnante detective. La storia d'amore tra Camilla e Gaetano Ma, ritornando al finale della settima, i fan hanno esultato per il lieto fine della storia d’amore tra lei e l’affascinante commissario Gaetano Berardi, interpretato da Paolo Conticini, anche se, nel corso delle puntate, il commissario aveva ricevuto un’allettante proposta di trasferimento a Napoli, mettendo in discussione il suo rapporto con Camilla. E, come se non ...