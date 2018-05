Pronti a tornare a Lordran? Dark Souls | Remastered disponibile da domani

Governo - Martina : 'Noi Pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità' : Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina rientrando nella sede di Largo del Nazareno dopo il terzo giro di consultazioni al...

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi Pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...

Alfie - il giudice ha deciso : «Può tornare a casa - ma non in Italia». I medici frenano - al Bambin Gesù Pronti a partire : Alfie Evans può tornare a casa, ma non in Italia, e non subito: il giudice ha chiesto infatti ai medici di valutare se consentire che il bimbo venga riportato a casa da mamma e...

Parlamento - gli stipendi d’oro sono Pronti a tornare : Parlamento, gli stipendi d’oro sono pronti a tornare Si è annunciato il taglio ai costi del personale, ma tra i dipendenti di Camera e Senato c’è chi guadagna anche 400mila euro. Continua a leggere

Pronti a tornare su World of Warcraft? Annunciata la data d'uscita dell'espansione Battle for Azeroth : Blizzard ha da poco annunciato la data di uscita di Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft che sarà disponibile dal prossimo 14 agosto. Nell'espansione, Azeroth è ancora sconvolta in seguito al devastante attacco della Legione. La comparsa di una nuova, potente risorsa, l'Azerite, il sangue vitale del pianeta ferito, ha portato Alleanza e Orda sull'orlo della guerra. In Battle for Azeroth giocatori di World of Warcraft ...