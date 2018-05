Problemi WhatsApp con contatti bloccati | possono inviare messaggi

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

Problemi per Honor 9 con la ricezione di messaggi audio Whatsapp : possibile soluzione : Da un po' di tempo a questa parte non parliamo di Honor 9. In realtà, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo e di alcune patch correttive, come nel caso della B363, la situazione si è finalmente stabilizzata al punto che i riscontri da parte del pubblico sono stati sempre positivi. Questo almeno quanto emerso fino al nostro ultimo resoconto sull'argomento, perché nelle ultime ore ci sono state non poche lamentele associate ...