Premier | Mattarella dà incarico a Conte

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano Premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30 : i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato Premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo . Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio Premier ?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Programma di governo e Premier indicato - perché Mattarella fa melina : In serata Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno confermato lo schema che prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e Paolo Savona al Ministero dell'Economia, mentre il leader leghista ha anche lanciato ...

Programma di governo e Premier indicato - perché Mattarella fa melina : Ancora qualche ora. La decisione sul conferimento dell'incarico da parte di Sergio Mattarella necessita ancora di qualche riflessione e dunque potrebbe arrivare più facilmente giovedì mattina che mercoledì sera. Il capo dello Stato già ieri aveva fatto sapere che si sarebbe preso almeno un giorno per riflettere sul profilo del nome indicato dai due partiti di maggioranza per la casella di Palazzo Chigi. Una ...

Mattarella prende tempo : frenata su Conte Premier | Salvini : "Resta lui - no Di Maio" : Il candidato premier di Lega e M5s è in bilico. Tra i 5Stelle rispunta la tentazione Di Maio a Palazzo Chigi. Ma Salvini non ci sta: conferma Conte, chiude al capo pentastellato, rilancia anche Savona all'Economia malgrado le obiezioni del Quirinale