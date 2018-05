Premier | Conte convocato da Mattarella Di Maio | «Ora inizia la terza Repubblica»

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano Premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30 : i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

M5S-Lega - Di Maio blinda Conte : «È e resta il candidato Premier » : « Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega». Tiene il punto il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre c’è attesa per le decisioni del...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato Premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo . Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

Governo - i tempi si allungano. Di Maio : Conte è e resta il candidato Premier : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione del l'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia , ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

