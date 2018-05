Powerless | anche il mondo dei supereroi può far ridere

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Persino ihanno dei cugini poco dotati. Tuttavia, quando ti chiami Bruce Wayne e ilintero ti conosce come Batman, può capitare che il cugino in questione si ritrovi tra le mani una divisione tecnologica di sviluppo e ricerca di enorme importanza per l’umanità. Del resto, in un pianeta devastato dagli immani scontri tra buoni e cattivi, c’è da salvaguardare l’incolumità dei poveri abitanti di quell’ammasso di rocce che chiamiamo Terra. Nasce con questo spirito la Wayne Security, una sussidiaria della Wayne Enterprises, che ha il compito di studiare soluzioni per proteggere i civili dai danni collaterali creati dalla difesa della specie umana. Gioiosamente inserita nell’universo narrativo della DC,è una serie che attinge a piene mani dall’immaginariostico di ultima generazione. Rielabora in chiave comica temi e istanze dei cinecomics, ironizzando con ...