Populismo di lotta e di governo

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Secondo un sondaggio, riportato anche da questo giornale, ilM5S-Lega che si sta formando in questi giorni giova più alla Lega che al M5S. Sebbene tutti i sondaggi vadano presi con le molle e non di rado si rivelino erronei, il dato merita una riflessione: entrambi i partiti si sono affidati ad una propaganda populista, e formare undovrebbe essere un titolo di merito per entrambi. Ilè oggi diffuso: la politica del Terzo millennio, per ora, lo premia in molti paesi, dagli Usa di Trump alla Gran Bretagna della Brexit.è, per definizione, la politica che si rivolge ad un gruppo, identificandolo come “popolo”, anche quando numericamente è minoritario, e glorificandolo come portatore unico di valori e vittima degli “altri”, da cui intende proteggerlo. Ovviamente il popolo non coincide con l’intera popolazione della nazione interessata: i populismi ...