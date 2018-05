Playstation VR | Nuovi giochi annunciati

Due nuovi trailer celebrano il lancio di Crisis on the Planet of the Apes per HTC Vive - Oculus Rift e Playstation VR : L'ultimo titolo di 20th Century Fox, Crisis on the Planet of the Apes, è finalmente arrivato e per celebrare il lancio, la compagnia ha rilasciato alcuni video che sfoggiano il nuovo gioco VR.Come riporta Dualshockers, il titolo è ambientato tra "L'Alba del Pianeta delle Scimmie" e "Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie". Crisis on the Planet of the Apes VR permetterà ai giocatori di sperimentare l'universo del franchise dal punto di vista ...