PlayStation 4 arriva a fine vita | Già pronta la PS5?

Stardew Valley sta per arrivare anche su PlayStation Vita : Abbiamo sentito parlare per la prima volta di una possibile versione PS Vita di Stardew Valley lo scorso anno e, in seguito, è stata confermata a dicembre del 2017. Oggi, lo sviluppatore ConcernedApe e l'editore Chucklefish annunciano che il gioco uscirà finalmente sulla portatile di Sony il 22 maggio.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, Stardew Valley supporta anche il cross-buy, quindi i giocatori che acquistano il gioco su PS ...

God of War - PlayStation 4/ Arriva l'easter egg di Avengers : Infinity War con il Guanto dell'infinito : God of War, Playstation 4: Arriva l'easter egg di Avengers: Infinity War con il Guanto dell'infinito. Nuove sorprese nel videogioco dell'anno in esclusiva per la Sony.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:41:00 GMT)

God of War - PlayStation 4/ Arrivano i primi trucchi : ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

La Call Of Duty World League Presentata da PlayStation 4 arriva a Birmingham : L'evento sarà trasmesso in streaming con un commento italiano del caster Rampage In The Box , Ivan Grieco, sul canale Twitch dedicato alla CWL. Ad Atlanta l'aveva spuntata il team Rise Nation: ...