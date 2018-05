Pirelli Color Edition | dalla F1 alle supercar

gqitalia

: PIRELLI P ZERO COLOR EDITION IN PISTA CON FERRARI - Italpress : PIRELLI P ZERO COLOR EDITION IN PISTA CON FERRARI -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)è il fornitore ufficiale dei pneumatici per il Campionato di Formula 1® ed in questo contesto è stata sviluppata la tecnologia che permette diare i fianchi degli pneumatici. Tecnologia che è stata poi trasferita sulle auto stradali, dove rappresenta una novità assoluta, per aggiungere un tocco di personalizzazione e di stile.ha sfruttato proprio la sua esperienza in F1® portandola nel mercato alto di gamma delle, dove la richiesta di tailor made e unicità è altissima. Presentati allo scorso salone di Ginevra, i pneumaticiP ZERO in edizioneata sono sul mercato nelle misure dai 19 pollici in su, per un’ampia rosa di. Le tinte standard sono sette: rosso, giallo, verde, azzurro, arancione, grigio e bianco, ma si può anche scegliere tra una gamma di tinte personalizzate. Tradotto in pratica vuol dire che si può scegliere tra ...