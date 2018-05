“Pippava in bagno…” Ahia! Cocaina al Grande Fratello | l’audio choc dell’inquilina manda

caffeinamagazine

: RT @BITCHYFit: Cocaina al Grande Fratello? Patrizia svela che qualcuno 'pippava' in bagno (VIDEO) | BitchyF - Evabicho : RT @BITCHYFit: Cocaina al Grande Fratello? Patrizia svela che qualcuno 'pippava' in bagno (VIDEO) | BitchyF - GIOURSO : RT @BITCHYFit: Cocaina al Grande Fratello? Patrizia svela che qualcuno 'pippava' in bagno (VIDEO) | BitchyF - shadowsofblack : RT @BITCHYFit: Cocaina al Grande Fratello? Patrizia svela che qualcuno 'pippava' in bagno (VIDEO) | BitchyF -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Striscia la notizia contro il. Dopo l’Isola dei Famosi il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci mette nel mirino il programma condotto da Barbara D’Urso. In Honduras la confessionedella concorrente Eva Henger sul consumo di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti aveva creato un caso mediatico: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva lasciato l’isola per potersi difendere dalle accuse e Striscia la Notizia aveva continuato a indagare sul fatto mettendosi contro Alessia Marcuzzi e la produzione del reality show. Nonostante le accuse dell’ex pornostar, dopo mesi, nessuno degli altri concorrenti ha mai confermato le voci e il caso, finalmente, si è chiuso. Ora nel mirino cel telegiornale satirico di Canale 5 c’è il15, condotto da Barbara D’Urso: in questa occasione si ipotizza però ...