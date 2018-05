Piazza Affari giù in attesa del premier | lo spread a un passo da quota 200 

Banca MPS senza scampo a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per l' istituto di Rocca Salimbeni , che passa di mano in perdita del 2,17%. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale ...

Piazza Affari : peggiora Pirelli & C : Ribasso scomposto per Pirelli & C , che esibisce una perdita secca del 2,10% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Governo - l'attesa allarma i mercati Spread a 195 - Milano in rosso Piazza Affari la peggiore in Europa : L'incertezza sulla formazione dell'esecutivo spaventa gli investitori. Si allarga lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano e il pari scadenza tedesco sfonda di nuovo oltre quota 190 Segui su Affaritaliani.it

Borse - Piazza Affari ancora la peggiore. Pesa l’incertezza politica - lo spread sfiora i 197 : In rosso anche le altre piazze europee a causa delle preoccupazioni per le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio e le incertezze sull’incontro tra Trump e il leader coreano Kim Jong Un. A Piazza Affari giù titoli petroliferi e banche. L’euro sui minimi da fine dicembre 2017...

Piazza Affari giù in attesa del premier - lo spread s’impenna oltre quota 190 : Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, sfiora quota - 1,85% a 22.800 punti. Lo spread Btp-Bund si spinge su nuovi massimi a 193 punti base. Gli investitori sono in attesa anche dei passi del Quirinale sul nuovo premier, dopo che Lega e Cinque Stelle hanno indicato Giuseppe Conte. I settori più sotto pressione s...

Governo - l'attesa allarma i mercati Spread oltre 190 - Milano in rosso Piazza Affari la peggiore in Europa : L'incertezza sulla formazione dell'esecutivo spaventa gli investitori. Si allarga lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano e il pari scadenza tedesco sfonda di nuovo quota 190 Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari giù in attesa del premier - lo spread s'impenna oltre quota 190 : Piazza Affari continua a scendere e, dopo aver aperto in calo dello 0,67%, sfiora quota - 1,85% a 22.800 punti. Lo spread Btp-Bund si spinge su nuovi massimi a 193 punti base . Gli investitori sono in ...

Borse - Piazza Affari ancora la peggiore. Pesa l’incertezza politica - lo spread oltre 190 : In rosso anche le altre piazze europee a causa delle preoccupazioni per le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio e le incertezze sull’incontro con il leader coreano Kim Jong Un. A Piazza Affari vendite sui titoli petroliferi e sulle banche. L’euro sui minimi da fine dicembre 2017...

Piazza Affari ancora la peggiore su incertezza politica - spread oltre 190 : In rosso anche le altre Piazza europee a causa delle preoccupazioni per le rinnovate tensioni internazionali sul tema del commercio e le incertezze sullo incontro con leader coreano Kim Jong Un. A Piazza Affari vendite sui titoli petroliferi e sulle banche. L'euro sui minimi da fine dicembre 2017...

Spread Btp-Bund sfonda quota 190 punti. Piazza Affari maglia nera : Vola il differenziale mentre la Borsa di Milano perde l'1,85% in attesa della decisione del Colle sul nuovo premier. Anche le altre Piazze del Vecchio continente viaggiano in terreno negativo, anche ...

Piazza Affari soffre : Apertura in terreno negativo per le Borse europee. La peggiore è Milano, che ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,67%, per poi perdere ancora (-1,60 alle ore dieci). Continua a salire anche lo spread tra Btp e Bund, che tocca quota 187 punti base.Male anche Londra, che cede lo 0,3%, Francoforte, che lascia sul terreno lo 0,24%, e Parigi, in perdita dello 0,25%. Sulle principali piazze del Vecchio continente prevale un clima di ...

CNH Industrial in picchiata a Piazza Affari : Ribasso scomposto per il leader globale nel settore dei capital goods , che esibisce una perdita secca del 2,00% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base ...

Piazza Affari : peggiora Cementir : Si muove in profondo rosso la società cementiera , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,08% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Cementir rileva un allentamento ...

Piazza Affari maglia nera in Europa. Spread in tensione : Partenza in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si allineano alla performance negativa dei Listini asiatici e di Wall Street . Pesano i rinnovati timori per una guerra ...