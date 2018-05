Pesticidi per fermare la Xylella | la Regione non ha dubbi | ' non sono pericolosi' E

Obbligo Pesticidi - nuovo incubo per i malati ambientali : 'isolati - muoriamo nel silenzio' : Non chiedono un mondo inodore, non inseguono un'utopia: non vogliono morire nel silenzio e così tentano di alzare la voce, raccontare una realtà che domani potrebbe non essere così isolata.

Il sindaco di San Michele Salentino : "No all'utilizzo dei Pesticidi per sconfiggere la xylella" : ... ha generato molte polemiche nel mondo agricolo. Ma non solo, anche nelle associazioni di categoria, fra gli ambientalisti. A schierarsi contro la legge ad hoc anche la sezione leccese della Lega ...

Pesticidi - in un docufilm l’avvelenamento ‘a norma di legge’ : “Così arrivano nel sangue - nel miele e perfino sui ghiacciai” : Avvelenati a norma di legge. Ci tocca lo stesso destino di Biancaneve, solo che stavolta non ci sarà nessun principe azzurro a cavallo che verrà a salvarci, dovremo vedercela da soli. Perché i Pesticidi utilizzati in agricoltura sono nel sangue delle donne in gravidanza, nello sterco degli orsi, nel miele e persino sui ghiacciai. Lo racconta ‘Pesticidi, siamo alla frutta’, sottotitolo ‘Biancaneve non è sola’, il nuovo documentario di Andrea ...

Abusi dei Pesticidi - residenti esasperati. Zanoni : ' Zaia pensi alla salute dei cittadini e all'ambiente - non solo a elargire montagne di ... : Zaia farebbe bene a partecipare anche lui: dovrebbe essere il presidente di tutti, cosa che troppo spesso dimentica." Andrea Zanoni consigliere regionale Pd "Il mondo della viticoltura con un occhio ...

Insetticidi per frenare la Xylella - Mellone passa al contrattacco : vieta i Pesticidi e promette multe per i trasgressori : Mentre si continua a discutere sul decreto Martina con cui il Ministro delle Politiche Agricole ha imposto l'uso di pesticidi per frenare il vettore , tra cui l'ormai nota sputacchina, accusato di ...

Pesticidi - ISPRA : 259 quelli trovati nelle acque italiane - il glifosate l’erbicida con il maggior numero di superamenti : nelle acque superficiali, il glifosate, insieme al suo metabolita AMPA, è l’erbicida che presenta il maggior numero di superamenti e sono ricercati in 5 regioni (nel biennio precedente erano monitorati solo in Lombardia). Nel 2016, infatti, entrambe le sostanze risultano superiori agli standard di qualità ambientale per le acque (SQA) previsti dalla norma rispettivamente nel 24,5% e nel 47,8% dei siti monitorati per le acque superficiali. Degna ...

Vas Onlus preoccupata per l'uso elevato di Pesticidi e di erbicidi in Puglia che potranno causare danni all'ecosistena e all'economia della ... : ...//temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-dalla-scienza-piu-dubbi-che-certezze/?refresh_ce, per imporre delle misure fortemente invasive' E rileviamo che di queste azioni è responsabile 'l'...

Bacche di goji ritirate dal mercato - rischio chimico per presenza di Pesticidi : Il ritiro scattato dopo l'allerta lanciata del sistema RASFF che segnalava la presenza dei due pesticidi in quantità superiori al limite massimo consentito.Continua a leggere

Udine - 38 agricoltori indagati per disastro ambientale : con i loro Pesticidi hanno sterminato decine di migliaia di api : A Basiliano e Bicinicco, in provincia di Udine, gli uomini del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, hanno scoperto che nel periodo della semina del mais su 400 alveari, le api da miele sono calate da 60mila insetti per arnia ad appena 10-20mila. In altre località hanno addirittura filmato migliaia di api che, dopo essere rientrate dalla ricerca di polline o di acqua per approvvigionare la colonia, hanno cominciato a tremare, ...

Europa salva le api : vietati Pesticidi killer/ "Decisione storica" : bandito l’uso di neonicotinoidi all’aperto : Europa salva le api: vietati pesticidi all'aperto appartenenti alla categoria di neonicotinoidi. La storica decisione dell'Ue ha fatto esultare le associazioni ambientaliste.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:40:00 GMT)

L’Europa dice stop ai Pesticidi all’aperto che uccidono le api : L’Europa dice stop ai pesticidi all’aperto che uccidono le api L’impiego di imidacloprid, clothianidin e thiamethoxam, che è molto diffuso in agricoltura, sarà consentito solo in serra Continua a leggere

Divieto di utilizzo dei neonicotinoidi - Coldiretti : ora stop ai Pesticidi anche per l’import : Per salvare le api è ora necessario che il Divieto riguardi coerentemente anche l’ingresso in Italia e in Europa di prodotti stranieri trattati con i principi attivi sotto accusa. E’ quanto afferma la Coldiretti, dall’Open day dell’agricoltura italiana a Bari, in riferimento all’approvazione da parte dei Paesi membri dell’Ue della proposta della Commissione europea che introduce il Divieto di utilizzo all’aperto di tre principi ...