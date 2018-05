PES 2019 | KONAMI annuncia la presenza di sette nuovi campionati di calcio su licenza

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà riPEScato? Fiorentina alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...

PES 2019 gioca d’anticipo : il game in arrivo sul mercato il 30 agosto : Gli appassionati di esports sono già in fermento in vista dell’arrivo sul mercato di PES 2019, la nuova edizione del game targata Konami. Nonostante la perdita dei diritti su Champions League ed Europa League, la software house non vuole deludere i suoi numerosi utenti. In attesa di provare con mano le novità, è stato già […] L'articolo PES 2019 gioca d’anticipo: il game in arrivo sul mercato il 30 agosto è stato realizzato da ...

FIFA 19 asfalta PES 2019? Possibili acquisizioni Champions League ed Europa League : Che FIFA 19 sia ormai in piena fase di sviluppo non è di certo un mistero: il capitolo attualmente disponibile sta infatti rapidamente avvicinandosi alla conclusione della propria carriera videoludica, con i maggiori campionati mondiali che volgono al termine e con il canto del cigno – caratterizzato quest'anno dai Mondiali di Russia 2018 – ormai imminente. È più che lecito domandarsi quindi cos'abbia in serbo Electronic Arts per la propria ...

PES 2019 : uscita prevista il 28 Agosto : Siamo ancora a Maggio, il campionato non è ancora finito, ma Konami ha già reso noto al pubblico la data di pubblicazione del prossimo PES 2019. 28 Agosto. E’ questa la data di rilascio ufficiale del nuovissimo PES. Noi poveri utenti europei, dovremo purtroppo aspettare 2 giorni in più per poter mettere le mani addosso sul nuovo gioco. Il 30 Agosto infatti, il gioco verrà reso disponibile su Xbox One, PS4 e PC. Come potrete notare dal ...

PES 2019 : Uscita - Demo - Licenze - Novità | Tutto Quello Che Devi Sapere : PES 2019 è stato presentato ufficialmente. Data Uscita PES 2019? Quando esce? Quali saranno le Licenze di PES 2019? Quali squadre saranno incluse in PES 2019? Quali le Novità di PES 2019? Ecco Tutto Quello che Devi Sapere PES 2019 Ufficiale: Novità, trailer e data di Uscita Konami ha finalmente mostrato il suo PES 2019, nuovo capitolo della saga Pro […]

PES 2019 : annunciata la data di uscita. Konami svela i primi dettagli : Konami ha svelato i primi dettagli di PES 2019 che verrà lanciato il 30 agosto.PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club. Il gioco vedrà la presenza anche di una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile ...

PES 2019 sarà presentato ufficialmente il 9 maggio : Pro Evolution Soccer 2019 sarà ufficialmente presentato tra due giorni, il 9 maggio. La notizia arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del gioco, quindi tutti gli appassionati e fan a breve scopriranno le novità per il nuovo titolo calcistico di Konami.Pochi giorni fa un leak riportava la possibile data di uscita con alcune informazioni relative alle leghe ufficiali. Tuttavia, per scoprire ufficialmente il nuovo PES 2019 bisognerà ...