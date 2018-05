“Perché piangi?!” GF | il duro sfogo di Alessia Prete La ragazza è scoppiata in lacrime

caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 maggio 2018) All’interno della Casa del Grande Fratello ne stanno succedendo di tutti i colori e lo sappiamo. Ogni tanto, però, salta fuori anche il lato umano di qualcuno che si lascia andare e esterna la propria sensibilità. È il caso di. Dopo essersi guardata alla specchio e aver ripetuto qualcosa tra sé e sé, infatti,ha poi affermato qualcosa che è sembrato un chiaro messaggio rivolto ai genitori. Rimasta da sola in cucina, si è lasciata andare in un pianto liberatorio. La, infatti, dopo aver incontrato la madre in puntata è rimasta molto turbata. Le parole e i rimproveri che quest’ultima le avrebbe rivolto in diretta non le sarebbero proprio piaciuti, tant’è chegià stamattina aveva confidato alle amiche di essere rimasta molto delusa da quell’atteggiamento. A distanza di ore dal loro incontro, però, la gieffina pare ancora pensare alla sua ...