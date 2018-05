Per uomini e animali i ricordi sono un' eredità

Uomini e Donne/ "Marco Cappagli sta mentendo" : segnalazione shock Per Gemma Galgani! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Marco Cappagli sta fingendo con Gemma Galgani? Nadia Rinaldi avverte la dama: "Tina Cipollari ha ragione!"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 07:05:00 GMT)

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina Pivati/ Uomini e Donne - video : Per il web una pagliacciata! : Mariano Catanzaro ha scelto a sorpresa la corteggiatrice Valentina Pivati spiazzando il pubblico di Uomini e Donne: ecco il video della scelta che divide i fan. Mariano Catanzaro, a gran sorpresa, ha fatto la sua scelta alla fine della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi. Valentina Pivati ha detto sì al tronista nonostante poco prima aveva detto di essere un no. Molti trovano che la scelta e la risposta della corteggiatrice sia ...

Amanda Lear/ L'ospite di Maurizio Costanzo : "Uomini e donne non fatti Per stare insieme" (L'Intervista) : Amanda Lear, protagonista de L'Intervista di Maurizio Costanzo, ha negato la sua partecipazione a qualsiasi reality, lanciando però un'altra proposta televisiva...(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:31:00 GMT)

“Massacrato!”. Giulia De Lellis show a Uomini e Donne : Per una volta tutti sono stati dalla sua parte. Non si è proprio contenuta e ha sputato fuori tutto : Giulia De Lellis, ospite in puntata a ‘Uomini e Donne’, ha dato spettacolo. Mariano Catanzaro è apparso decisamente scocciato di fronte alle continue critiche di Giulia. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due ragazze che hanno avuto questo atteggiamento. Inoltre accusa il tronista di essere entrato nel camerino di Valentina senza neanche salutare. Questo tipo di ...

GIULIA DE LELLIS/ Uomini e Donne - duro attacco a Mariano Catanzaro : critiche anche Per Valentina : GIULIA De LELLIS, scontro con Mariano Catanzaro nella puntata di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice si scaglia contro il tronista napoletano per il suo atteggiamento.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 16:35:00 GMT)

Impotenza - l'esPerto : una questione di testa - ecco come gli uomini possono salvare la loro vita sessuale : Dato che con regolarità si propongono soluzioni sempre più miracolose, è opportuno fare un po’ di chiarezza sulle varie cause della difficoltà o impossibilità da parte del maschio ad avere un’erezione. I rimedi sono da tempo oggetto di studio con relative applicazioni, dalle prime rudimentali protes

Sorprendono due uomini con carne di toro - linciati sul posto da 100 Persone : Due musulmani sono stati linciati da una folla inferocita in un villaggio nel Madhya Pradesh, uno Stato dell'India centrale. Almeno 100 persone hanno cominciato a picchiarli con dei bastoni dopo averli accusati di aver ucciso una mucca, l'animale sacro della religione indù. Uno dei due, un sarto padre di quattro figli, è morto mentre la seconda vittima dell'aggressione si trova ricoverato in gravissime condizioni.Continua a leggere

URSULA BENNARDO E SOSSIO ARUTA/ Uomini e donne - visionati i messaggi : Gianni SPerti chiede scusa alla dama : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia URSULA BENNARDO - SOSSIO ARUTA. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 16:10:00 GMT)

UOMINI E DONNE / Michela contro Valter : "Mi ha mandato delle foto hot - non doveva Permettersi" (trono over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:10:00 GMT)

Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ Uomini e donne - insieme Per "business" o Per amore? : Nuovi colpi di scena coinvolgono la coppia Ursula Bennardo - Sossio Aruta. Tutto sembra essere una recita dei due per rimanere fino alla chiusura del programma(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:30:00 GMT)

DIRETTA / Giro d'Italia 2018 streaming video e tv : 7 uomini in fuga! Percorso 14^ tappa - Zoncolan : DIRETTA Giro d’Italia 2018 streaming video e tv 14^ tappa San Vito-Zoncolan: Percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo Zoncolan (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:31:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Verona : gli uomini coPertina. Quote - le ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Verona: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita. I bianconeri danno l'addio ad alcuni grandi protagonisti dei sette scudetti in fila(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:49:00 GMT)

Roma - si cercano 4 uomini Per lo stupro di Tivoli : Si cercano quattro uomini per lo stupro di gruppo avvenuto due notti fa vicino Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Tivoli. La vittima ha raccontato che potrebbe trattarsi probabilmente di cittadini bengalesi. La 43enne e’ stata avvicinata alla fermata dell’autobus davanti alla metro Rebibbia, poi caricata in macchina e portata in una zona isolata vicino Tivoli dove in 2 l’avrebbero ...

Uomini e Donne/ Nuovi tronisti a settembre - chi sono? Candidatura Per Maria De Filippi (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La stagione sta per finire ma già si parla dei tronisti di settembre e Maria De Filippi riceve una Candidatura sorprendente...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 07:35:00 GMT)