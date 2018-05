Per l'Unicusano Ternana sarà un'estate all'insegna dei giovani : 'Le iscrizioni procedono a buon ritmo: a Terni, Pomezia, Sperlonga e Colledimezzo avremo un bel numero di ragazzi'. È partito il countdown per i Campus estivi dell'Unicusano Ternana, come spiega il ...

Imprese e business plan - all’Unicusano seminario Per maturandi : Indietro 3 maggio 2018 2018-05-03T15:28:30+00:00 ROMA – Grande successo per il seminario sul business plan, organizzato dall’Universita’ Niccolo Cusano. Circa 300 persone, tra studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno infatti gremito l’aula Magna della sede dell’ateneo a Roma. L’apertura dei lavori e i saluti iniziali sono stati riservati al rettore della […]

Serie B - Unicusano Ternana : Valjent esulta Per il trionfo di Perugia : Serie B, il day after è particolarmente dolce in casa Unicusano Ternana dopo il trionfo nel derby col Perugia. 'Finalmente ce l'abbiamo fatta, i nostri tifosi se lo meritano'. Le lacrime di Martin ...

Serie B Perugia-Ternana Unicusano - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 15 derby umbro tra Perugia e Ternana Unicusano per la trentasettesima giornata del campionato cadetto. Decisivo per le sorti di entrambe, che guardano la classifica con prospettive ...

Serie B - Perugia-Unicusano Ternana è una sfida nella sfida : ... quando arriva un ko: il tecnico lucano è sulla panchina della Lucchese e la sua squadra viene piegata da una rete di Materazzi, che meno di dieci anni più tardi diventerà campione del mondo. nella ...

Serie B - Unicusano Ternana a Novara Per vincere : Serie B . Quando nomini la Ternana, a Novara si fanno gli scongiuri. I piemontesi, domani al Silvio Piola, attendono una degli ospiti più sgraditi di sempre, visto che i precedenti sono nettamente a ...

Serie B - Unicusano Ternana : cinque gol al Cittadella Per crederci ancora : Serie B. Quando capitan Iori, poco prima del quarto d'ora di gioco, si presentava dal dischetto superando Sala e portando in vantaggio il Cittadella, neanche il più ottimista dei tifosi dell'Unicusano ...

L’Unicusano alla scoPerta di idee ragazzi su fenomeno migranti : ROMA – I giovani e il fenomeno migranti: qual e’ la percezione? Con l’obiettivo di chiarire cosa pensano al riguardo gli studenti romani, l’universita’ Niccolo’ Cusano ha strutturato un test che verra’ somministrato agli studenti delle scuole superiori della Capitale per misurare il loro livello di consapevolezza circa il fenomeno dei flussi migratori. A loro, […]

Serie B - Unicusano Ternana-Cittadella : De Canio e Venturato pronti Per la prima : Serie B, prosegue il lavoro dell' Unicusano Ternana in vista della sfida interna di domani con il Cittadella , al Liberati si inizia alle 15, . Ieri pomeriggio, al Taddei, il tecnico De Canio diretto ...

Serie B - scossa Tremolada Per l'Unicusano Ternana : "Salvezza? Ci credo ancora" : Serie B, iniezione di fiducia e carica per l'Unicusano Ternana . C'è un solo pensiero nella testa di Luca Tremolada: battere il Carpi. Poi pensare al match successivo, senza guardare più in là, ...

Serie B - Unicusano Ternana : le statistiche della sPeranza : Serie B , ecco perché l'Unicusano Ternana può e deve sperare ancora. Montalto il goleador, Defendi il più presente, Paolucci l'uomo che smista più palloni. A questo punto della stagione, quando ...