Per Di Mare Rinaldi conferma a Unomattina e nel fine settimana arriva Giorgino Anteprima

Milan - Fassone : 'Sorpresa e amarezza Per la decisione della Uefa' : 'La decisione dell'Uefa mi ha generato sorpresa ed amarezza'. L'ad del Milan Marco Fassone commenta così, a margine dell'assemblea di Lega, la decisione dell'Uefa di negare il settlement agreement al ...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta Perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Passa il Giro - devastati gli addobbi delle rotonde : 'Israele terrorista''. Volontari al lavoro nella notte Per risistemare : ROVERETO . Nemmeno i l Giro d'Italia si salva dalla furia iconoclasta degli anarchici roveretani. Come per gli alpini , anche per i ciclisti che oggi sfrecceranno sulla Destra Adige il benvenuto è ...

Sicilia - nel mare avvistate meduse Pericolose : avvistate meduse pericolose nel mare in Sicilia. E' allarme per l'invasione di meduse nei mari italiani. 'Negli ultimi 10 anni gli avvistamenti di questi organismi gelatinosi lungo le coste sono ...

Una scuola che si occupa di tutto dimentica quello che conta davvero : formare Persone : “L’Italia? È una monarchia!”, risponde Jonathan al professore che lo interroga; “Che significa che ‘La scuola è aperta a tutti’?” chiede la professoressa a Chantal. “A che età si può votare?”, chiede alla classe un altro insegnante. Risposte non ce ne sono tante e il più delle volte ci si affida al caso. Si prova. Perché accade? Perché la Costituzione nelle scuole è un’appendice. Un riferimento. Un cenno affidato ...

Da Trenitalia un mare d'offerte Per l'estate 2018. Iacono : Siamo realtà solida - sicura e green : Teleborsa, - Orario estivo Trenitalia 2018: un mare di offerte, è il caso di dire . In primo piano turismo, famiglie, ambiente , aumento di frequenze per Frecce, Intercity e Regionali . Per questi ...

Guido Caprino : «Non ho l’età Per amare» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair Una volta ho conosciuto un tale che abita a Lourdes. Faceva l’idraulico. E la cosa mi ha fatto molto ridere». Guido Caprino me l’ha raccontato così, quasi senza intonazione, come un inciso, mentre parlavamo di miracoli e luoghi miracolosi famosi nel mondo. Non saprei dire se questa battuta (ghiacciata, geniale) se la fosse preparata o se gli sia venuta fuori così, per caso. E il ...

Ebola : vaccino sPerimentale in Congo Per fermare l'epidemia : Ebola: in Africa ritorna l'incubo, dopo l'epidemia che fra il 2014 e il 2016 ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. Nella Repubblica democratica del Congo, infatti, dall'inizio di maggio sono stati segnalati circa 45 casi di Ebola, di cui tre fra i sanitari che operano in zona. l'epidemia sarebbe scoppiata nelle zone rurali, per raggiungere poi la città di Mbandaka, centro urbano di ben 1,2 milioni d'abitanti. Secondo la Bbc online ...

Vela in Scuola – Il progetto dello Yacht Club italiano Per formare i velisti del domani : Torna “Vela in Scuola”, lo Yacht Club italiano forma i velisti del domani Prende il largo oggi la 4a edizione del progetto promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana Vela, a cui ha aderito il circolo velico piu` antico d’Italia, che per l’occasione avra` al suo fianco Regione Liguria, Amiu, Arpal e Croce Rossa Italiana. Genova – E` giunta alla sua 4a edizione il progetto ‘Vela in Scuola’, nato ...

Iku Social : il miglior modo Per programmare post Instagram : programmare i post su Instagram è diventato una necessità, soprattutto per chi è attivo spesso e pubblica dei contenuti a orari prestabiliti. Esistono molte applicazioni che ci consentono di programmare i post per il nostro account, come ad esempio Hootsuite. In questo articolo parleremo e vedremo come utilizzare Iku Social. Non si tratta di un’applicazione, bensì di un sito che negli ultimi tempi ha accresciuto la sua ...

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” alla scoPerta delle Marche - tra mare e montagne : Le Marche, una regione abbracciata dalle montagne e spinta verso l’infinito dal mare, sono lo scenario dell’ultima tappa del viaggio all’interno delle dimore storiche italiane di “C’era una volta una casa”, in onda lunedì 21 maggio alle 22.30 su Rai5. Si comincia dalle montagne del parco Sasso Simone e Simoncello, in un piccolo paesino di nome Carpegna, dove troneggia il Palazzo dei Principi, maestoso edifico costruito nel 1674 dal ...

I manuali Per formare gli imam in Belgio ispirati alla dottrina qaidista : Roma. Non è dato sapere se gli uffici dell’organismo belga di coordinamento per l’analisi delle minacce siano rimasti stupiti nello scorrere le pagine dei manuali che il Centro islamico e culturale del Belgio – da cui dipende anche la Grande moschea di Bruxelles nel Parco del Cinquantenario, a due p

Castellammare - Sint in liquidazione - l'attacco di Vanacore : «Il Commissario non ha i poteri Per sciogliere la società»

Spettacolo in mare aPerto - enorme branco di delfini accompagna la barca di studiosi : È stato uno Spettacolo incredibile quello che si è presentato davanti agli occhi di un gruppo di studiosi nelle acque dell'Oceano Atlantico sudafricano quando centinaia, migliaia di delfini curiosi hanno circondato la loro barca.--Eravamo usciti in mare con il team di Shark Explorers per cercare squali Mako e Blue Shark, ha commentato Remo Sabatini (esperto di squali e studioso del mondo marino,autore del filmato) quando, al largo del Capo di ...