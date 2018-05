: #Pensioni: Boeri, per quota 100 15 mld. In contratto governo 5 mld, questa cifra solo con finestre - Agenzia_Ansa : #Pensioni: Boeri, per quota 100 15 mld. In contratto governo 5 mld, questa cifra solo con finestre - CybFeed : #News #Pensioni,Boeri: quota 100? Costa 15 mld - lacer2k : Pensioni, Boeri avverte: 'Per la 'quota 100' servono 15 miliardi l'anno, saliranno a 20' -

Laper andare in pensione, tra età e contributi o 41 anni a qualsiasi età, prevista dal contratto M5SLega, avrebbe "un costo immediato di 15 mld all'anno", per salire poi a regime a 20 mld.Lo ha detto il presidente dell'Inps,,aggiungendo che il debito implicito sarebbe di 120mld. Nel contratto, si parla invece di 5 mld,cifra possibile solo se si reintroducessero finestre e altri strumenti. Anche per il reddito di cittadinanza, i costi "sono nettamente superiori a quelli stimati", sostiene.(Di mercoledì 23 maggio 2018)