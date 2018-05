Pensioni | Cottarelli | “Spesa italiana al top nell’Ocse anche separando l’assistenza come

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) L’Italia resterebbe al secondo posto tra i paesi Ocse per spesastica rispetto al pilil costo della previdenza in senso stretto da quello dell'”assistenza”,proposto nel contratto di governo Cinque stelle – Lega. Un’operazione che tra l’altro non sarebbe corretta per il confronto a livello internazionale, dato che “tutte le definizioni sono omogenee e comprendono i due tipi di spesa. Mase lo si facesse, senza sottrarre nulla per gli altri paesi, la spesarimarrebbe tra le più alte”. Sono le conclusioni dello studio sullepubblicato mercoledì dall’Osservatorio dei Conti Pubblici diretto dall’ex commissario alla spending review Carlo. “Separare i conti di previdenza e assistenza – si legge nel rapporto – non coglie l’origine del problema: è proprio ...