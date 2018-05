Pensioni a 780 euro | come aumenterebbero le minime con il nuovo Esecutivo

Blastingnews

: @luigidimaio Scusa Luigi. La pensione di cittadinanza comprende anche le pensioni sociali che verrebbero elevate a… - SPagano50 : @luigidimaio Scusa Luigi. La pensione di cittadinanza comprende anche le pensioni sociali che verrebbero elevate a… - MSantippe : RT @andreavarsalona: @Yi_Benevolence Confido che l'aumento Delle pensioni minime a 780 e. Sia pagato in Minibot..quello sarebbe davvero il… - qui_finanza : Pensione di cittadinanza, cos’è e come funziona Come funziona la misura di 780 euro inserita nel contratto di Gover… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Che il, che sembra sul punto di essere istituito, metta mano alla previdenza sociale italiana con una nuova riforma sembra cosa scontata. Infatti nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle c’è un intero punto dedicato alle nuove misure previdenziali che si andrebbero a creare. Una di queste, che probabilmente sta passando in secondo piano perché riguarderebbe legià in essere e non quelle da centrare (che riscuotono maggiore attenzione nell’opinione pubblica), si chiama pensione di cittadinanza. Si tratta di una misura che alzerebbe notevolmente il reddito di molti pensionati che oggi percepisconotalmente basse da portarli vicini o addirittura sotto la soglia della povertà. Eccofunzionerebbe questa misura e cosa accadrebbe alle. La soglia della povertà Nel contratto sottoscritto da Movimento 5 Stelle e Lega,...