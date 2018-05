Pensioni 2018 | Quota100 | la misura consentirebbe l' uscita a 150 mila persone

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 41 e Quota 100 : con quali soldi? - si chiede Bellissima (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 maggio. Le considerazioni di Romano Bellissima sulle proposte di Lega e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 05:52:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - molti punti ancora da chiarire nel contratto : Nel nuovo contratto di Governo appaiono ben chiare le misure in campo previdenziale che sia Lega sia Movimento 5 Stelle intendono approvare per dare un futuro pensionistico agli italiani e rendere più flessibile l'uscita dall'attività lavorativa. Seppur si tratta di due misure contestate, la quota 100 e la quota 41, sarebbero due interventi certi che saranno affrontati nella prossime azioni del nuovo Governo affidato al professore universitario ...

Ultime Pensioni anticipate 2018 : novità su quota 100 - 41 e Adv 2021-2022 : Proprio mentre M5S e Lega discutono di riforma delle pensioni anticipate con uscita a quota 100 e a quota 41, arrivano novità importanti sul meccanismo della speranza di vita adottato dalla Legge Fornero. Infatti, il sistema che aumenta i requisiti di età e dei contributi versati, validi sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata, dovrebbe subire uno stop a partire dal 2021, primo anno che abbraccia il biennio fino al ...

Pensioni 2018 : Quota100 - la Cgil dice no e propone l'uscita a 62 anni : Resta ancora un argomento aperto quello riguardante la famigerata Quota 100 più volte sbandierata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle a margine della campagna elettorale e nel nuovo contratto di governo stipulato nei giorni scorsi. Numerose novità in campo previdenziale, infatti, sarebbero contenute nel contratto: dalla cancellazione definitiva della Riforma Fornero all'introduzione del sistema delle quote, alla flat tax e alla lotta ...

Ultimi aggiornamenti sulla riforma delle Pensioni anticipate Inps 2018 Video : Le ultime novita' sulla riforma delle pensioni anticipate [Video] arrivano direttamente da un post ripreso da Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo Facebook 'Comitato opzione donna social', pubblicato stamane da Enrico Mentana. Lo scopo del direttore è far riflettere non tanto sulla formula di governo, insita nel contratto firmato da M5s-Lega, ma sul fatto che per fare tutte le riforme menzionate pensioni, reddito di cittadinanza, flat ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Opzione donna non bastano per il personale della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 18 maggio. L’Anief si esprime sulle proposte contenute nel contratto di Governo Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Anche l’Anief si esprime sulla RIFORMA delle PENSIONI contenuta nel contratto di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. L’Associazione nazionale insegnanti e formatori continua a chiedere che i lavoratori della scuola siano considerati “realizzatori di ...

Pensioni 2018 - ultimissime su Opzione donna : ok a proroga - ma fino a quando? Video : Le ultimissime novita' sulle Pensioni al 17 maggio 2018 giungono dalle ultime indiscrezioni che emergono dai vari giornali, come Democratica, che riporta l’ultima bozza del contratto M5S-Lega, che prevede oltre alla quota 100 e 41 anche la proroga dell’Opzione donna. Interessanti però le precisazioni riguardanti tale possibilita', che qui vogliamo analizzare per rispondere alle perplessita' di molte donne sui social, perplessita' più che ...

