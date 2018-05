Storia delle Pecore - di Berlino - che la Raggi vuole come tosaerba : 'La sindaca Virginia Raggi mi ha sollecitato all'utilizzo delle pecore, degli animali, come tosaerba. Un modo semplice adottato già in grandi città come Berlino che è semplice e interessante'. L'...

Storia delle Pecore (di Berlino) che la Raggi vuole come tosaerba : "La sindaca Virginia Raggi mi ha sollecitato all'utilizzo delle pecore, degli animali, come tosaerba. Un modo semplice adottato già in grandi città come Berlino che è semplice e interessante”. L’annuncio, in diretta su Facebook, è stato fatto dall’assessore comunale all’Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari. Ma a cosa si riferisce esattamente il Sindaco citando la capitale tedesca? ...

L'ultima idea della Raggi : "Pecore come tosaerba" : Non solo la spazzatura. Con l'arrivo della bella stagione Roma è alle prese con un altro problema: l'erba alta e le infestanti che invadono parchi e aiuole della Capitale. E in Campidoglio stanno pensando a una soluzione alternativa e "non convenzionale": pecorelle e caprette che possano brucare i prati mantenendoli in ordine. Ad annunciarlo è Pinuccia Montanari, assessore comunale all'Ambiente, che in una diretta Facebook ha spiegato che ...