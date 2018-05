huffingtonpost

: RT @51fini: Pd, oltre la lenta agonia @matteorenzi @maumartina - OllaPiero : RT @51fini: Pd, oltre la lenta agonia @matteorenzi @maumartina - MPenikas : Pd, oltre la lenta agonia - 51fini : Pd, oltre la lenta agonia @matteorenzi @maumartina -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Appare come una, quella che vive il Partito democratico. Nel mondo e in Italia succede di tutto. Da Trump all'Ilva, passando per il contratto di governo, gli argomenti per stare in partita ci sarebbero.Eppure, l'immagine prevalente che il Pd riesce a far passare è quella di un gruppo dirigente ripiegato su se stesso; diviso, senza esplicitarne le vere motivazioni strategiche e, perciò, fintamente unito. Di rinvio in rinvio, di compromesso in compromesso, in nome di un'unità interna ridotta a feticcio, il partito muore.L'assemblea di sabato 19 maggio ha rasentato questo rischio. Era, francamente, impensabile che la massima assise del secondo partito italiano, non discutesse di politica, ovvero non dicesse la sua sul governo possibile, sul contratto, etc. Eppure, c'è voluto un ordine del giorno, proposto dopo un paio d'ore di colloqui di retro ...