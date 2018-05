Lavoro - licenziata dopo il cancro viene reintegrata. La vittoria di Giuseppina : “Merito di Papa Francesco” : Meno di un mese fa avevano detto che “ricollocarla è impossibile, le abbiamo tentate tutte”. Eppure un posto alla fine, per Giuseppina Bruzzano, è saltato fuori. Merito, sostiene la diretta interessata, di Papa Francesco. “Mi piace pensare che abbia letto le mie parole. dopo quel momento, la situazione si è sbloccata. E ora eccomi qua: pronta per tornare al Lavoro”. Ma andiamo con ordine. Bruzzano, 53 anni, ha lavorato ...

VATICANO - Papa Francesco : preghiamo la Madonna di Sheshan per la riconciliazione tra i cattolici cinesi : A tale scopo, il Pontefice allora regnante aveva stabilito in quella data la "Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina", da celebrarsi in tutte le comunità cattoliche del mondo. "Vi esorto a ...

Papa Francesco striglia i vescovi ma contro scandali e abusi non basta tagliare qualche testa : Papa Francesco sprona di nuovo i vescovi italiani. Aprendo i lavori della Cei, il pontefice ha collegato la caduta delle vocazioni per il sacerdozio e la vita religiosa non solo alla “cultura del provvisorio” che sembra contrassegnare l’epoca contemporanea, ma anche a fenomeni negativi che si verificano nella Chiesa: “scandali e testimonianza tiepida”. Francesco ha messo le mani avanti: il suo intento, ha detto, è di condividere con i vescovi ...

«Così una telefonata di Papa Francesco mi ha convinta a far nascere il bimbo» : Proprio nei giorni in cui la storia di Anna faceva il giro del mondo, anche Sofia diceva il suo 'sì' alla vita. Lei ha scoperto di essere incinta. Una gioia immensa, trasformatasi subito dopo nell'...

Papa Francesco ad un omosessuale : 'E’ Dio ad averti creato così' Video : Sentiamo molto spesso parlare di stupri ecclesiastici o abusi sessuali da parte di figure che dovrebbero essere pulite e morigerate ma che si rivelano essere invece inique e vergognose. Ma non sentivamo parlare di un abuso omosessuale ecclesiastico da tempo: proprio questo è accaduto a Juan Carlos Cruz, il quale è riuscito anche a parlare, in differita, con Papa Francesco. L’abuso sessuale Juan Carlos Cruz, omosessuale facente parte della ...

Il grande dolore per Gaza nell'omelia di Papa Francesco Video : Nel giorno della Pentecoste, 20 maggio, il Papa chiama la pace per il Medio Oriente [Video]. L’occasione per la preghiera è la l’omelia della Messa solenne celebrata in San Pietro. Vescovi e sacerdoti hanno partecipato alla liturgia in paramenti rossi: il colore della passione, il colore del sangue. Dagli atti degli Apostoli, la strada per Gaza L’incipit è un passo degli Atti degli Apostoli in cui un giovane diacono, Filippo, si trova su una ...

Papa Francesco all'Assemblea Generale Cei/ Video - "crisi vocazioni : meno diocesi e più condivisione dei preti" : Papa Francesco, il discorso alla 71esima Assemblea Generale della Cei: Video, le preoccupazioni di Bergoglio. 'Crisi vocazioni e scandali finanziari'.

Papa Francesco all’Assemblea Generale Cei/ Video - “crisi vocazioni : meno diocesi e più condivisione dei preti” : Papa Francesco, il discorso alla 71esima Assemblea Generale della Cei: Video, le tre preoccupazioni di Bergoglio. "Crisi vocazioni; scandali finanziari; riduzione delle diocesi"(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 20:38:00 GMT)

Papa Francesco a un omosessuale : «Dio ti ha fatto così e ti ama - felice di ciò che sei» : Non è la prima volta che Francesco si apre al mondo gay, segnando di fatto anche un'apertura della chiesa nei confronti degli omosessuali. La storia di Juan Carlos nello specifico segna una duplice ...

Papa Francesco a un uomo gay : “Dio ti ha fatto così e ti ama così” : Papa Francesco a un uomo gay: “Dio ti ha fatto così e ti ama così” “Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei”. Sono le parole che Papa Francesco avrebbe […] L'articolo Papa Francesco a un uomo gay: “Dio ti ha fatto così e ti ama così” proviene da NewsGo.

Papa Francesco a un uomo gay : “Dio ti ha fatto così e ti ama così” : "Juan Carlos, che tu sia gay non importa. Dio ti ha fatto così e ti ama così e non mi interessa. Il Papa ti ama così. Devi essere felice di ciò che sei". Sono le parole che Papa Francesco avrebbe detto in un colloquio privato a un uomo cileno, a lungo vittima degli abusi di un prete pedofilo. Parole non smentite dalla chiesa che, dunque, sarebbero vere.Continua a leggere

Papa Francesco ad un omosessuale : 'E’ Dio ad averti creato così' : Sentiamo molto spesso parlare di stupri ecclesiastici o abusi sessuali da parte di figure che dovrebbero essere pulite e morigerate ma che si rivelano essere invece inique e vergognose. Ma non sentivamo parlare di un abuso omosessuale ecclesiastico da tempo: proprio questo è accaduto a Juan Carlos Cruz, il quale è riuscito anche a parlare, in differita, con Papa Francesco. L’abuso sessuale Juan Carlos Cruz, omosessuale facente parte della ...

Papa Francesco ridisegna il conclave a sua immagine e somiglianza : Con l'annuncio fatto oggi, giorno di Pentecoste, al momento della recita dell'Angelus, della nomina di 14 nuovi cardinali, Papa Francesco ha completato il suo rimodellamento del collegio cardinalizio.Il numero dei cardinali elettori in un eventuale futuro conclave nominati da Francesco, dal 29 giugno prossimo, data della creazione (così si dice) dei nuovi porporati, supererà infatti di ben undici unità quelli nominati dal ...

Il Grande dolore per Gaza nell'omelia di Papa Francesco : Nel giorno della Pentecoste, 20 maggio, il Papa chiama la pace per il Medio Oriente. L’occasione per la preghiera è la l’omelia della Messa solenne celebrata in San Pietro. Vescovi e sacerdoti hanno partecipato alla liturgia in paramenti rossi: il colore della passione, il colore del sangue. Dagli atti degli Apostoli, la strada per Gaza L’incipit è un passo degli Atti degli Apostoli in cui un giovane diacono, Filippo, si trova su una strada ...