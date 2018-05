Panchina Bologna | separazione con Donadoni | ecco i nomi per il sostituto

Probabili formazioni/ Bologna Milan : Kalinic ancora in Panchina ? Notizie live e diretta (Serie A 35^ giornata) : Probabili formazioni Bologna Milan : diretta tv, orario e le ultime Notizie sugli 11 attesi al Dall'Ara per la Serie A. Tanti gli assenti annunciati, sia per Donadoni che per Gattuso.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 20:02:00 GMT)

Basket - Gianmarco Pozzecco torna in Panchina! Sarà l’allenatore della Fortitudo Bologna : Gianmarco Pozzecco è pronto per tornare in panchina! Il leggendario Poz, infatti, ha firmato un contratto biennale con la Fortitudo Bologna, la squadra per cui aveva giocato dal 2002 al 2005. L’ex play sostituirà coach Matteo Boniciolli che ha deciso di rinunciare all’incarico per motivi di salute. Il 45enne eredita una squadra che si trova in seconda posizione nel girone Est della Serie A2: la Effe è a due soli punti dalla capolista ...