romadailynews

: Palozzi: tragedia Falcone e Borsellino ha scosso coscienze di tutti: Di seguito la nota di… - romadailynews : Palozzi: tragedia Falcone e Borsellino ha scosso coscienze di tutti: Di seguito la nota di… - Adriano_Palozzi : ALBERI, TRAGEDIA SFIORATA. COSI’ NON SI PUO' PIU’ ANDARE AVANTI ennesimo tronco caduto a Roma, episodio gravissimo… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018): loro insegnamento non andrà mai perduto Roma -Di seguito la nota di Adriano, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. “La strage di Capaci 26 anni fa: unaimmane che haledi ognuno di noi. Da quel giorno, sicuramente nulla fu come prima. In questi anni, è cresciuta la consapevolezza che la legalità e la lotta alle mafie rappresentino una priorità improcrastinabile per la nostra democrazia. Perciò ritengo fondamentali tutte quelle iniziative, rivolte soprattutto ai più giovani, che puntino a diffondere e promuovere i principi fondanti della nostra società. Come il rispetto delle leggi e il contrasto ad ogni forma di criminalità e violenza. Prendendo l’esempio di chi, come, ha sacrificato la propria vita per raggiungere questi obiettivi. Il loro insegnamento non andrà mai ...