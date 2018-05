Palermo : condannato capo gabinetto Comune - tolto l’incarico : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, “informato ieri pomeriggio dal capo di gabinetto Sergio Pollicita di una condanna inflitta allo stesso dal Tribunale di Palermo in un procedimento penale (un anno con pena sospesa e non interdizione dai pubblici uffici), ha disposto che una volta ricevuta la notifica formale del provvedimento si proceda, in applicazione della legge, alla “messa a ...

Palermo - nonno orco condannato a sei anni : I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a sei anni di reclusione un 83enne imputato di violenza sessuale nei confronti della nipotina che, all'epoca degli abusi aveva ...

Palermo - nonno 83enne condannato a 6 anni : “Ha abusato della nipotina di 10 anni” : I fatti risalgono al 2000, ma solo dopo molti anni la ragazzina ha trovato il coraggio di confidarsi a scuola con alcuni insegnanti che avevano notato comportamenti anomali. Il nonno condannato dai giudici del tribunale di Palermo ha sempre negato tutto.Continua a leggere

Palermo : bruciò vivo un clochard - condannato all’ergastolo : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – condannato all’ergastolo l’uomo che un anno fa bruciò vivo, nel sonno, un clochard a Palermo. Il gup Maria Cristina Sala ha condannato al carcere a vita il benzinaio 45enne Giuseppe Pecoraro nel processo che si è svolto con il rito abbreviato. L’uomo il 10 marzo 2017 gettò della benzina addosso al clochard quarantenne Marcello Cimino che dormiva nel ricovero dei Cappuccini e poi gli diede ...

Palermo - trasfusione forzata a una testimone di Geova : medico condannato a un mese di carcere : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Palermo, , ...

Palermo - appalti vinti grazie alla mafia : condannato a 11 anni imprenditore vicino a Matteo Messina Denaro : Il gup di Palermo Roberto Riggio ha condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni l'imprenditore di Castelvetrano , Tp, Rosario Firenze, ...