Ora Sarri è in pole per il Chelsea

Napoli - Maggio : "Deluso da Sarri. Il mio futuro? Non ho ancOra deciso" : Christian Maggio, ieri nella partita contro il Crotone, ha salutato il pubblico del San Paolo. Il suo addio al Napoli dopo 10 stagioni è praticamente certo. "È stata una giornata davvero difficile, mi ...

Noi - innamOrati di quest'azzurro ci siamo divertiti con Sarri & Co. : Novantuno punti, due record in uno: quello a uso interno, la vetta più alta mai raggiunta nella storia del Napoli, l'altro che serve solo ad aggiungere amarezza, perché le sole due squadre che finora ...

AncOra De Laurentiis shock : “non potevo rubare - vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri? Tempo scaduto” : De Laurentiis durissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare?” Parole al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in ...

Allan : “non abbiamo ancOra vinto ma possiamo farlo se resta Sarri” : “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. “Il presidente ha dimostrato di aver voglia di tenere il mister. Secondo me è giusto perché ha fatto crescere tanti giocatori e ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancOra lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Sarri Ora è più vicino - ma Ancelotti... De Laurentiis vedrà l'ex Bayern : Luca Talotta L'ottimismo ingannatore che infiamma le notti insonni di Napoli. Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis, attori di un cinepanettone arrivato con sette mesi d'anticipo. Il futuro dell'ex ...

Napoli a rapporto da Sarri : 'Non sciupiamo tutto Ora' : La delusione gli si legge sul volto. Ma non solo in quello di Sarri. Sono tutti lì a non dire nulla, attorno al tecnico che prova a dire qualcosa di logico alla squadra. Ora che tutto pare non avere ...

Il Napoli Ora ha fretta : Sarri "convocato" da De Laurentiis : Dovranno incontrarsi, quanto prima. Probabilmente, Aurelio De Laurentiis non aspetterà la fine del campionato per convocare il proprio allenatore. Svanito il sogno scudetto, non dovrebbero esserci più ...

Napoli - Sarri : 'De Laurentiis può dire ciò che vuole - dopo mezz'Ora torna come prima' : Poco dopo, a Sky Sport, ha ribadito i concetti. IL PUBBLICO - 'L'abbraccio del pubblico? Rappresenta la grandezza di questo popolo. Nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di ...

Juventus-Napoli - la corsa scudetto non è chiusa : i 5 motivi per cui Sarri può ancOra ribaltare ogni pronostico : La 35^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo del torneo ed in particolar modo per la corsa scudetto. Tra mille polemiche la Juventus ha ottenuto il successo nella trasferta contro l’Inter, errori grossolani da parte dell’arbitro Orsato che ha condizionato nettamente l’andamento dell’incontro, mazzata mentale per gli azzurri che hanno dovuto fare i conti con la sconfitta sul ...

Napoli - Sarri : 'Reazione generosa - ma non logica. Ora giochiamo per il record di punti' : Maurizio Sarri ha analizzato così la partita, intervistato da Sky Sport. "Ci siamo completamenti persi di fronte alle avversità della partita, dopo l'espulsione abbiamo perso sicurezze tattiche e con ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Ora Torino-Lazio : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

