Open Italia | sfida talenti junior

Golf - Open d'Italia : in campo anche Fleetwood e Noren : Con in campo 23 fra i migliori 100 giocatori al mondo in un evento che per il secondo anno consecutivo vanterà un montepremi da 7 milioni di dollari. Golf: Jason Day conquista il Wells Fargo ...

Openjobmetis - oltre 1.400 opportunità in tutta Italia per l'estate : "Ci troviamo sicuramente di fronte a uno dei periodi più adatti per inserirsi nel mondo del lavoro", ha dichiarato Laura Piccolo, responsabile grandi clienti di Openjobmetis. "Come agenzia per il ...

Golf - cresce l’attesa per il 75° Open d’Italia : tutto pronto per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour : Dal 31 maggio al 3 giugno sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago (BS), andrà in scena il secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour Lo spettacolo del grande Golf fa tappa in Italia. Dopo la presentazione ufficiale del 75° Open d’Italia, ospitata nella sala conferenze al 39° piano di Palazzo Lombardia, cresce sempre di più l’attesa per il secondo evento stagionale delle Rolex Series dell’European Tour che ...

Presentato il 75° Open d'Italia - Molinari cerca il tris : "E' giusto far pagare gli spettacoli sportivi di alto livello - ha spiegato Gian Paolo Montali, dg del Progetto Ryder Cup 2022 -. Non faremo il record di pubblico dell'anno scorso ma sarà un nuovo ...

"L'Open d'Italia trascinerà il nostro golf alla Ryder Cup" : Abituato a vincere. E a far vincere. A schiacciare sotto rete, come ad accompagnare in rete squadre di blasone. Ma ora per Gian Paolo Montali, 58 anni, uomo di sport e dello sport, si avvicina la sfida più intrigante: andare in buca con la Ryder Cup, del 2022, assegnata a Roma e all'Italia, a dispetto dello scetticismo internazionale. Chiamato due anni fa dai vertici della Federgolf a ricoprire l'incarico di direttore generale del progetto, che ...

Open Day degli Architetti : il 18 e 19 Maggio Studi Aperti in tutta Italia : L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul giornale on-line www.mesagnesera.it e su fb Mesagnesera. Dopo "Open Studi Aperti" un altro importante appuntamento attende gli Architetti ...

Fibra ottica terminata a Catania Open Fiber. E svolta 7mila comuni tutta Italia e prezzi adsl più bassi per tutti : Il servizio è già disponibile grazie agli accordi raggiunti con le compagnie Wind Tre e Vodafone già presenti sul mercato con una serie di offerte in grado di soddisfare le esigenze della clientela.

Open d'Italia : 5 italiani in gara : European Tour, alla 75/a edizione dell'Open d'Italia , 31 maggio - 3 giugno, gli azzurri potranno contare su un pokerissimo d'eccezione. Nel secondo evento stagionale delle Rolex Series, oltre a ...

Serena Williams salta l'Open d'Italia che ha vinto quattro volte : Al prossimo Open d'Italia non ci sarà Serena Williams, hanno confermato oggi gli organizzatori del torneo. La ex numero uno del circuito del tennis, che in passato ha vinto quattro volte sulla terra ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : prima tappa in Italia per lo European Tour nella splendida cornice di Agrigento : Lo European Tour sbarca in Italia. Al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, va in scena il Rocco Forte Sicilian Open, torneo giunto alla seconda edizione. Un appuntamento che nel 2017 ha riscosso grande successo tra giocatori e addetti ai lavori, che hanno gradito particolarmente la spettacolarità del percorso. Quest’anno la magia si ripeterà, inaugurando un mese di maggio decisivo per il Golf Italiano, perché il 31 sarà la ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : tutti gli italiani in gara ad Agrigento. Matteo Manassero guida un folto gruppo : Maggio sarà un mese decisivo per il Golf italiano. Lo European Tour, infatti, farà tappa due volte nel nostro paese e la prima di queste sarà in questo weekend: al Verdura Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, andrà in scena il Rocco Forte Sicilian Open. Un appuntamento importante non solo per gli appassionati italiani, che avranno modo di vedere da vicino il meglio del Golf europeo, ma anche per i giocatori: la colonia azzurra ad ...