Oncologia | un terzo dei malati di tumore è malnutrito

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sono 33 milioni le persone con malattie oncologiche e croniche che in Europa convivono con un alterazioni dello stato nutrizionale. Una vera e propria malattia nella malattia. A livello italiano la prevalenza di malnutrizione calorico proteica si assesta intorno al 30%: significa che undei pazienti con. In sostanza: i pazienti acuti ricoverati all’anno in Italia sono circa 9,4 milioni. Di questi 2 milioni e 900 mila presentano uno stato di malnutrizione all’atto del ricovero e in 450.000 ricoverati acuti si riscontra una malnutrizione iatrogena. Nell’ambito in particolare delle malattie oncologiche – per le quali si stima un incremento dell’incidenza in Italia del 12% nel 2020 e del 25% nel 2030 – secondo i dati estrapolati da Documento Nutrizione Clinica SINPE-ADI 2013, sono 180 mila ogni anno i decessi. Di questi circa 35 mila avvengono a causa della ...