OMCEO Roma firma protocolo intesa con microcredito

(Di mercoledì 23 maggio 2018) E’ statoto questa mattina il protocollo d’tra l’Ordine dei Medici die provincia e l’Ente nazionale per il, nella sede dell’Ente in via Savoia 80. “Siamo contenti di questa. E’ stato intrapreso un percorso gia’ da tempo per garantire ai professionisti, e quindi anche ai medici, l’accesso al credito. Le norme nazionali lo permettono e ile’ qui per garantire questa opportunita’” ha detto Mario Baccini, presidente dell’Ente per il, presentando ladi questo protocollo innovativo, rivolto soprattutto ai giovani medici laureati che devono intraprendere la loro professione. “Avranno anche la possibilita’ di accedere al Fondo nazionale di garanzia che copre l’80% del rischio. Lo Stato tramite noi- ha spiegato Baccini- ...