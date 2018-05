Occhiali da sole | trendy a meno di 100 €

vanityfair

: Gucci - Occhiali Da Sole Gg 3645/s, Donna - SoloOfferte_ : Gucci - Occhiali Da Sole Gg 3645/s, Donna - Martina14012023 : RT @xxvalexx14: Quando tutte a pensare agli occhiali da vista MA NO,Claudio Sona ci fa vedere gli occhiali da sole - elena_pazzi : RT @vettelspoetry: sebastian in versione kimi con gli occhiali da sole?? -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Sono sottili e hanno montatura da gatta glidapiù, oppure sono futuristici con forma rettangolare. Sono coloratissimi, perfetti per la spiaggia e un party in piscina, oppure sono neri, chic in ogni occasione. Sono minuscoli, da appoggiare sul naso, o maxi, per nascondere lo sguardo. Hanno montature decorate con perle e cristalli, oppure trasparenti, quasi invisibili. Una cosa hanno in comune gliche abbiamo selezionato per voi: il prezzo, uguale o inferiore ai 100 euro. Per essere dive e all’ultima moda, ma con budget decisamente low. LEGGI ANCHE-à-porter: glivisti in passerella È proprio il caso di dirlo, a volte basta un accessorio per fare la differenza e rinnovare il guardaroba con un piccolo investimento. E questo vale soprattutto per loro, glida, protagonisti indiscussi delle nostre estati, oggetto cult e arma ...