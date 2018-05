Nuove assunzioni Enel 2018 per laureati e diplomati a maggio | posizioni e sedi

Mille Nuove assunzioni in tutta Italia in ambito immobiliare (anche senza esperienza) : Mille nuovi professionisti, selezioni in 400 agenzie sparse in tutto il territorio Italiano, anche per chi è senza esperienza. Questa l'offerta di RE/Max, gruppo immobiliare in franchising, alla ricerca...

Ferrovie dello Stato Italiane : Nuove assunzioni fino al 2026 : Grandi opportunità in arrivo dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., la più importante società operante nel settore ferroviario nel nostro Paese. Infatti, sta procedendo con la realizzazione del Piano Industriale 2017-2026, che prevede una radicale riorganizzazione aziendale con un notevole incremento del personale, stimato in circa 31 mila nuove assunzioni in 10 anni. Ferrovie dello Stato Italiane ha aperto una campagna di assunzioni ...

Pa - al via lo sblocco per 1890 Nuove assunzioni Video : Nonostante si sia ancora in una fase di incertezza politica e istituzionale, in attesa della nomina del nuovo Governo [Video], i ministri proseguono con la loro attivita'. In particolare, la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, con Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, si sono resi protagonisti, nelle scorse ore, di un'iniziativa molto importante nel mondo del lavoro, sul piano delle assunzioni. Circa 1.890 posti ...

Telecom - non solo guerra dei fondi ma anche Nuove assunzioni Video : Dopo la guerra dei fondi per il controllo di Telecom che ha visto gli americani di Elliott avere la meglio sui francesi di Vivendi, è il momento di interrogarsi sul futuro della compagnia telefonica. Lo scopo dichiarato del fondo Elliott è infatti quello di scorporare la Rete, dimezzare l’enorme debito che ne appesantisce il bilancio e ripagare gli azionisti. Un programma che suscita non pochi interrogativi tra gli oltre 59 mila dipendenti, ...

Ferrovie dello Stato - Nuove assunzioni/ Ultime notizie : Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli : Ferrovie dello Stato, nuove assunzioni: Recruiting Day e offerte di lavoro per vari ruoli, le Ultime notizie con informazioni e scadenze. Le opportunità con o senza esperienza(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 16:54:00 GMT)

Ikea - il robot Vera farà i colloqui di lavoro : le offerte per Nuove assunzioni Video : Una Vera e propria rivoluzione in arrivo nel campo del recruiting da parte di #Ikea. Il colosso svedese ha infatti annunciato che i colloqui di lavoro saranno effettuati dal robot Vera, un selezionatore di curriculum virtuale messo a punto da una start-up russa. La notizia è stata riportata per prima dal Washington Post per poi essere ripresa dai media di tutto il mondo come il primo esempio di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ...

Gucci apre un nuovo stabilimento in Italia : 400 Nuove assunzioni - come candidarsi : In cerca di lavoro? A Scandicci, Firenze, ha aperto un nuovo stabilimento Gucci, un centro all'avanguardia di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione che...

Sicilia - mancano i documenti della Finanziaria : ennesima seduta lampo. Micciché : “All’Ars Nuove assunzioni” : La Finanziaria non è ancora arrivata e il presidente dell’Assemblea regionale è costretto a rinviare l’ennesima seduta. Poi ne approfitta per rilanciare la sua proposta: a Palazzo dei Normanni servono nuove assunzioni. ennesima seduta lampo a Sala d’Ercole dove il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha aperto e immediatamente chiuso l’aula rinviandola alle 20 di stasera. Il motivo? La legge Finanziaria, che dovrebbe essere ...

Txt cerca 200 lavoratori stagionali. Nuove assunzioni in Acquevenete : ROVIGO Nuovi posti di lavoro in Polesine. A offrirli Txt Group, azienda di Occhiobello leader del settore educational e l'azienda partecipata pubblica «Acquevenete spa» che gestisce il servizio idrico ...

I regionali non bastano più Il governo pensa a Nuove assunzioni : Avremmo bisogno di laureati in economia, avvocati. E tra due anni andranno in pensione in tremila. Avremmo bisogno di centinaia di tecnici. Disponiamo di consistenti forme di denaro ma senza progetti ...

I lavoratori pubblici vanno al voto : oltre 500 candidati e 23mila votanti. 'Nuove assunzioni : togliere il blocco al turn over' : Si avvicina la scadenza elettorale per i lavoratori del pubblico impiego. Il prossimo 17-18-19 aprile anche in Umbria si terranno infatti le elezioni per il rinnovo delle Rsu in tutti i luoghi di ...

Nuove assunzioni Trenitalia - Poste italiane aprile 2018 : dove e come candidarsi Video : Il gruppo Trenitalia è alla ricerca di personale da assumere a tempo indeterminato [Video]. In particolare, in questo mese di maggio ci sono tante posizioni aperte rivolte a diplomati e laureati. Il Gruppo FS, ha intenzione di effettuare oltre 500 Nuove assunzioni a breve termine. Tali inserimenti rientrano nel Piano Industriale per il 2017 – 2026. Il Gruppo, infatti, prevede di favorire l’inserimento di 31mila unita' in 10 anni. Per l’anno ...