Nuova luce sulle cosiddette galassie oscure

Grafene - scoperta una sua Nuova e rivoluzionaria proprietà : proiettare luce : Il Grafene continua a stupirci. Infatti, il team di ricercatori del progetto Graphene Flagship ha appena mostrato per la prima volta un nuova proprietà del Grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ottica, controllabile elettricamente. Questa scoperta, raccontano su Nature Nanotechnology i ricercatori del Politecnico di Milano, della University of Cambridge e dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sarà alla base dello sviluppo di ...

Non solo glifosato. Una Nuova sinistra luce sui diserbanti : Il moto perpetuo della diatriba tra multinazionali della chimica e consumatori sugli effetti tossici dei diserbanti non si placa. Recenti studi scientifici condotti dall'US National Toxicology Program ...

Astronomia - missione Galileo : Nuova luce sui dati della magnetosfera di Ganimede : Tornano agli onori della cronaca l’unico satellite naturale del Sistema Solare ad essere dotato di un campo magnetico e la sonda che lo ha sorvolato più volte: stiamo parlando di Ganimede, che fa parte della vasta famiglia di lune di Giove, e della missione Galileo, ideata dalla Nasa per studiare il gigante gassoso e il suo sistema e attiva dal 1989 al 2003. L’archivio di Galileo – spiega Global Science – contiene infatti dati che ...

Nuova luce sul passato del nostro Sistema Solare : un pianeta perduto orbitava attorno alla nostra stella : E se l’angolo di cosmo in cui abitiamo avesse ospitato in passato un’intera generazione di mondi ormai ‘estinti’? È l’ipotesi che emerge da uno studio recentemente pubblicato su Nature Communications, che presenta la prima dimostrazione dell’esistenza di almeno un ex pianeta un tempo in orbita attorno alla nostra stella. La prova – spiega Global Science – arriva direttamente dallo spazio: si tratta del meteorite 2008 TC3, ...

Spazio : l’oggetto interstellare ‘Oumuamua getta Nuova luce sulla formazione planetaria : Ha un look che ricorda una nave spaziale e si è guadagnato gli onori della cronaca per essere il primo esemplare di un lontano sistema planetario ad aver raggiunto il Sistema Solare: si tratta di ‘Oumuamua, l’oggetto interstellare avvistato il 19 ottobre 2017 da un gruppo di astronomi al lavoro con il telescopio Pan-Starrs1 alle Hawaii. Ora – spiega Global Science – il misterioso visitatore, battezzato con un nome hawaiano, torna ...

Lo schianto da cui nacque la Luna : Nuova luce sulle conseguenze nell’evoluzione del nostro pianeta : Il nostro satellite è nato in modo alquanto turbolento. La maggior parte degli astronomi oggi concorda sulla teoria dell’impatto gigante, secondo cui la Luna sarebbe il prodotto di un antico scontro tra la proto-Terra e un altro oggetto solido in viaggio nel giovane universo. In base a questa ipotesi, circa 4.6 miliardi di anni fa il nostro pianeta appena nato fu colpito da un corpo celeste delle dimensioni di Marte: da questo violentissimo ...

“La malattia di Fabrizio - quello che lui non ha mai voluto dire…”. La sconvolgente verità di Giancarlo Magalli. A poche ore dalla morte di Frizzi - le parole dell’amico e collega gettano Nuova luce sul calvario degli ultimi mesi : La morte di Fabrizio Frizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hanno voluto lanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le ...