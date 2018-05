Nintendo | tre nuovi titoli si aggiungono alla gamma Nintendo Selects per 3DS e annunciati

Oltre 50 giochi differenti e attività da scoprire con GO VACATION - in arrivo su Nintendo Switch a luglio : Una vacanza in resort è sempre a portata di mano con GO VACATION per Nintendo Switch, in arrivo in Europa il 27 luglio. Sky diving, beach volley, tennis e persino battaglie a palle di neve: l'isola di Kawawii offre qualcosa per tutti, con Oltre 50 giochi e attività diversi con cui divertirsi. Creato da Bandai Namco Studios Inc., GO VACATION include una varietà di giochi cooperativi e competitivi che possono essere fruiti da soli, o fino a un ...

Wonder potrebbe lanciare una specie di Nintendo Switch con Android : La startup Wonder dichiara di essere al lavoro per la creazione di uno smartphone Android dedicato ai videogiocatori ispirandosi al modello Nintendo Switch. L'articolo Wonder potrebbe lanciare una specie di Nintendo Switch con Android proviene da TuttoAndroid.

Square Enix come Nintendo per E3 2018 - previsto un video livestream : Square Enix ha annunciato che la sua presentazione in vista dell'E3 2018 di Los Angeles consisterà in un video pre-registrato che verrà trasmesso in diretta streaming nel giorno prefissato dal publisher e annunciato nelle ultime ore. In pieno stile Nintendo, quindi, assisteremo a una clip di presentazione con una sfilza di annunci pre registrati. L'E3 2018 prende ufficialmente il via per il pubblico tra il 12 e il 14 giugno, ma la maggior ...

Nightdive Studios potrebbe portare il remake di System Shock su Nintendo Switch : Nightdive Studios è lo studio che sta producendo il remake di System Shock, e come riporta anche Onlysp ha recentemente suggerito che una versione per Nintendo Switch potrebbe essere in lavorazione.In seguito ad una sessione di Q&A gli sviluppatori hanno detto che Nightdive è uno studio autorizzato a sviluppare sia per PlayStation che per Xbox, ed avendo per priorità stile e portata del pubblico, svilupperanno il gioco anche su un'altra ...

Fortnite in sviluppo su Nintendo Switch? Quando potrebbe essere svelato : Fortnite potrebbe essere in fase di sviluppo per Nintendo Switch, una versione dedicata quindi alla console ibrida. Questa è l’indiscrezione che sta rimbalzando in rete negli ultimi minuti. I classici ben informati sostengono che l’annuncio potrebbe addirittura arrivare durante l’E3 2018. Fortnite su Nintendo Switch Senza tralasciare il fatto che si tratta solo delle indiscrezioni, bisogna comunque considerare seriamente l'arrivo di Fortnite ...

Schemi di cartone per Nintendo Labo : potremo scaricarli e stamparli liberamente - ecco il sito per ottenerli : Nintendo Labo sta per arrivare sugli scaffali europei il prossimo 27 aprile, ma in concomitanza del lancio in altre zone del mondo Nintendo ha voluto sorprendere i fan pubblicando oggi un sito web dal quale è possibile scaricare gli Schemi dei kit di cartone del gioco, in maniera assolutamente gratuita.Con un semplice clic sullo schema selezionato questo verrà aperto in formato pdf e sarà pronto per essere stampato. Abbiamo quindi una risposta ...

Biomutant e Darksiders 3 potrebbero arrivare anche su Nintendo Switch : Biomutant e Darksiders 3, illustri assenti al prossimo E3 2018 per una precisa, quanto singolare, scelta di THQ Nordic, vedranno la luce su PS4, Xbox One e PC, mentre non si è ancora parlato in modo ufficiale di una versione per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci sia qualche speranza di vedere i due giochi sulla piattaforma di Nintendo, almeno stando alla teoria dell'insider Pixelpar che si è dimostrato molto attento a determinati ...

Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch : Sembra che Black Shark, lo smartphone da gaming supportato da Xiaomi, avrà un aspetto molto simile a quello di Nintendo Switch, con un controller collegabile allo smartphone. L'articolo Xiaomi Black Shark potrebbe assomigliare a Nintendo Switch proviene da TuttoAndroid.

L'aggiornamento 5.0 di Nintendo Switch potrebbe nascondere indizi su un nuovo modello : Mentre già Digital Foundry ipotizzava un Nintendo Switch Pro, una console aggiornata come PS4 Pro o Xbox One X, ecco spuntare interessanti notizie provenienti dal dataminer Mike Heskin.Il dataminer, avrebbe analizzato nel particolare il nuovo aggiornamento del firmware 5.0 e sarebbe arrivato alla conclusione che, probabilmente, presto sentiremo parlare di un nuovo modello di Switch. Come riporta VG247.com, Mike Heskin avrebbe scoperto nel codice ...

Indie Pogo potrebbe sbarcare su Nintendo Switch : Indie Pogo è un fighting crossover game dal gusto retrò, nel quale potremo giocare con i nostri amici nel multiplayer locale a quattro giocatori ma anche online per battaglie con nemici da tutto il mondo.Come riporta Nintendoeverything, il titolo potrebbe arrivare su Nintendo Switch dopo che gli sviluppatori hanno appurato la compatibilità del motore di gioco con la console della grande N. Stanno dunque ancora valutando la possibilità, ma questo ...