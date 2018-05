Nina Moric contro Cristiano Malgiglio non ni deve aiutare nessuno

people24.myblog

: ESCLUSIVO: dopo la pubblicità Nina Moric farà a gara con i pony. #GF15 - FranAltomare : ESCLUSIVO: dopo la pubblicità Nina Moric farà a gara con i pony. #GF15 - davidemaggio : Nina Moric is the new Romina Power. Si lagnano a parlare delle stesse cose ma sono le prime a parlarne ed ad alimen… - GrandeFratello : L'incontro-scontro tra Nina Moric e Luigi ha avuto numerosi strascichi. In Casa, in TV e sul WEB. È arrivato il mom… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)durante la diretta del Grande Fratello si è sfogatagli attacchi di bullismo subiti la scorsa puntata, Barbara D’Urso torna a parlare con lei di Luigi Favoloso e del misterioso bacio dato a Mariana.Entrambi gli ex gieffini continuano a negare il fatto, ma lasembra non essere interessata, anzi quasi giustifica l’ex fidanzato: “Non ho mai visto il Grande Fratello ma credo sia una realtà diversa, sinceramente del bacio non me ne frega niente. Ma posso capire che lì dentro si innescano dinamiche diverse”.”Se potessero parlare quelle tende” scherza Malgioglio che poi prosegue: “tu hai bisogno di fartidal tuo uomo ma lanon accetta il consiglio: “io non devo farmiproprio da, la forza la prendo da me stessa”. Poi prima di lasciare lo studio abbraccia Mariana come a ...