Neutrini dal CERN ai LNGS | OPERA presenta i risultati finali sulle oscillazioni

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La collaborazione internazionale dell’esperimento(Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) hato il 22 maggio, nel corso di un seminario ai Laboratori Nazionali del Gran Sassodell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN, e in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Physical Review Letters, idei suoi 5 anni di osservazione deiprodotti con il progetto CNGS,Neutrinos to Gran Sasso, un fascio dimuonici. CNGS è stato realizzato per verificare il fenomeno della trasformazione deimuonici, misurando con il rivelatorel’apparizione ditau, dopo il loro viaggio dalai Laboratori sotterranei del Gran Sasso. Nei suoiriporta un totale di 10 eventi indicativi della trasformazione deida muonici in tau. Questo risultato dimostra in modo diretto e ...