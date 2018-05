Nestlè - c'è l'accordo su Perugina : Perugia, 23 mag. , AdnKronos, - Intesa raggiunta per la Perugina. A quanto conferma Nestlè Italia, l'accordo di conclusione della vertenza riguardante lo stabilimento Perugina di San Sisto è stato ...

Nestlè - c’è l’accordo su Perugina : Perugia, 23 mag. (AdnKronos) – Intesa raggiunta per la Perugina. A quanto conferma Nestlè Italia, l’accordo di conclusione della vertenza riguardante lo stabilimento Perugina di San Sisto è stato firmato oggi, presso la sede di Confindustria Umbria, con le organizzazioni sindacali e le RSU di fabbrica. “La vertenza si conclude positivamente riuscendo a conseguire il riequilibrio occupazionale indispensabile per rendere ...

Starbucks - Nestlé : l'accordo spiegato in 5 punti : Il colosso elvetico, che controlla Nescafé e Nespresso, potrà vendere i prodotti della catena di coffee shop. Per la licenza ha sborsato 6 miliardi di euro

Tutto l'aroma della globalizzazione nell'accordo Nestlé-Starbucks : Roma . "Una volta si diceva: quel che va bene per General Motors, va bene per l'America. Ora è quel che va bene a Starbucks che va bene per l'America", spiegò nel 2009 la rockstar Alice Cooper in un'...

Accordo Nestlé-Starbucks - le ricadute sul mercato italiano del caffè : L'alleanza globale tra Nestlé e Starbucks è la prova che il mercato del caffè è vivo. E cresce in tutto il mondo. Anche in Italia, dove l’intera filiera vale oltre 5 miliardi di euro....

Nestlé-Starbucks - storico accordo : oltre 7 miliardi di dollari per vendere il caffè : Un accordo da 7,15 miliardi di dollari, pagati in contanti. È la maxi-intesa raggiunta da Nestlé e Starbucks per i diritti di vendita dei prodotti a base di caffè del gruppo di Seattle nei supermercati, nei ristoranti e nelle attività di catering. In cambio del pagamento anticipato che nelle intenzioni dei due colossi dovrebbe creare un business di circa 2 miliardi di dollari all’anno, Nestlè utilizzerà il marchio Starbucks nei suoi ...

