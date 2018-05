Nessuna multa dalla Commissione europea | ma l’Italia resta un sorvegliato speciale 

Patente - Cassazione : Nessuna decurtazione dei punti se la multa arriva in ritardo : Patente, Cassazione: nessuna decurtazione dei punti se la multa arriva in ritardo La Suprema Corte riconosce il fatto che il proprietario del veicolo possa non ricordare e questo va valutato di caso in caso Continua a leggere

