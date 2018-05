‘Ndrangheta | dimezzata la condanna all’ex assessore regionale lombardo Domenico Zambetti

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La corte d’appello di Milano ha sostanzialmente dimezzato la, tra gli imputati al processo sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia e in particolare accusato di voto di scambio. La corte gli ha infatti inflitto sette anni e sei mesi di reclusione contro i tredici anni e sei mesi decisi in primo grado. Ridotta a sei anni di reclusione anche ladi Ambrogio Crespi, fratello dell’ex sondaggista di Berlusconi. L’accusa aveva invece chiesto la conferma del verdetto del Tribunale.ha “consapevolmente” attinto voti dal “bacino della criminalità organizzata” e ha stretto un “patto” con i referenti delle cosche lombarde che “prevedeva, in cambio di voti, lavoro e appalti” aveva detto in un passaggio della requisitoria del sostituto pg Galileo ...