' Ndrangheta | dimezzata in appello la condanna a Zambetti | per l' ex assessore 7 anni e

‘Ndrangheta - dimezzata la condanna all’ex assessore regionale lombardo Domenico Zambetti : La corte d’appello di Milano ha sostanzialmente dimezzato la condanna all’ex assessore regionale Domenico Zambetti, tra gli imputati al processo sulle presunte infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia e in particolare accusato di voto di scambio. La corte gli ha infatti inflitto sette anni e sei mesi di reclusione contro i tredici anni e sei mesi decisi in primo grado. Ridotta a sei anni di reclusione anche la condanna di Ambrogio ...