' ndrangheta; chiesti 6 anni di carcere per Vincenzo Iaquinta

‘ ndrangheta - Iaquinta nei guai : chiesti 6 anni di reclusione : L’ex attaccante della Juventus Vincenzo Iaquinta nei guai , secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna hanno chiesto per lui 6 anni di reclusione per l’accusa di reati relativi alle armi, con l’aggravante mafiosa. Richieste pesanti nei confronti dei 147 imputati del processo Aemilia, tra i reati contestati si va dall’associazione a delinquere ...

Iaquinta - chiesti 6 anni di reclusione nel processo Aemilia per 'ndrangheta : Richieste di pena pesanti per i 147 imputati del processo Aemilia, il più grande contro la 'ndrangheta mai celebrato al nord Italia. E tra quegli imputati c'è anche Vincenzo Iaquinta, 38enne ex ...