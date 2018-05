Nba playoff | Golden State-Houston 92-95 | serie sul 2-2

Playoff Nba 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...

Playoff Nba - Golden State Warriors nei guai : Andre Iguodala fuori per gara-4? : In ogni caso, è un problema di cui Steve Kerr avrebbe fatto volentieri a meno: stanotte alle 3:00 in diretta su Sky Sport 2 HD scopriremo se Andre Iguodala riuscirà a stringere i denti ed essere ...

Basket - playoff Nba LeBron straripante - fa un nuovo record e stende Boston : CLEVELAND - E' lui il più forte. LeBron James non ci sta e vuole riportare Cleveland nuovamente alle Finals. Il "Prescelto" scrive un'altra pagina di storia Nba e i Cavs battono Boston 111-102 davanti ...

Playoff Nba 2018 : Lebron James stellare - i Cavaliers si portano in parità nella serie contro i Celtics : Lebron James azzanna Boston e riporta in parità la finale della Western Conference. La prestazione stellare del “Prescelto” infiamma la Qicken Loans Arena in gara-4 della sfida contro i Boston Celtics, annichiliti dal primo quarto spettacolare dei Cleveland Cavaliers, letteralmente dominanti nei 12 minuti iniziali. I Celtics sbattono costantemente contro il ferro e Jaylen Brown tira con 1/8 nella prima frazione, mentre ai Cavs riesce tutto e ...

Playoff Nba – Tyronn Lue svela : “ho fatto vedere il video di gara-3 alla squadra perché…” : Coach Tyron Lue ha svelato un particolare metodo di “allenamento”, eseguito tramite video con i Cavs in vista di gara-4 Reazione che é arrivata dell’intero roster, apparso finalmente ‘in partita’ sia come numeri che come concentrazione, il tutto finalizzato da un LeBron James da 27 punti e 12 assist. Proprio in merito all’aspetto della concentrazione e al ruolo di LeBron, coach Tyronn Lue ha ...

Playoff Nba - Boston promette riscossa in gara-4 - ma Cleveland vuole il pareggio : ... i Cleveland Cavs non vogliono sedersi sugli allori della vittoria in gara-3, anche perché perdere la partita di stanotte " diretta su Sky Sport 2 HD alle 2:30 " vorrebbe dire andare a Boston con la ...

Playoff Nba : tutta la fiducia di Steph Curry - tra canestri & parolacce : I tiri entrano, uno dopo l'altro. "Sei tornato quello di sempre, Steph". "Non me ne sono mai andato". Il dialogo è reale, e sembra perfetto per descrivere l'impatto di Steph Curry in gara-3 della ...

Playoff Nba – Marcus Morris mette in guardia i Cavs : “non saremo quelli di gara 3. Ho difeso malissimo su LeBron e…” : Marcus Morris suona la carica in vista di gara-4 contro i Cavs spronando i suoi Celtics a dare il meglio Dopo due vittorie in altrettante gare al TD Garden di Boston, in gara-3 della Finale della Eastern Conference i Celtics sono andati incontro ad un pesante ko contro i Cavs. In conferenza stampa, Marcus Morris ha fatto mea culpa per la sua difesa su LeBron James, per poi spronare i compagni a tornare sui livelli di gioco e concentrazione delle ...

Playoff Nba – LeBron James elogia i Cavs : “i miei compagni hanno risposto alla chiamata” : Dopo la strepitosa vittoria in gara-3 contro i Celtics, LeBron James ha esaltato il lavoro fatto dai compagni, necessario per la vittoria finale Dopo le due sconfitte nelle prime gare della serie, giocate al TD Garden di Boston, in casa Cavs si é capito che qualcosa non andava. LeBron James ha sottolineato più volte come i Cavs dovessero giocare più come una squadra e che per vincere sarebbe servito l’apporto di tutti. E così é stato. In ...

Playoff Nba - gara-3 ad Ovest è un massacro : Golden State asfalta Houston! : Golden State incredibile in gara-3, Houston dominata e serie che adesso pende leggermente verso gli Warriors in vantaggio per 2-1 In pochi probabilmente si sarebbero aspettati 41 punti di scarto in una finale di Conference. Ieri sera però, l’assurdo è andato in scena in gara-3 ad Ovest. Golden State ha massacrato Houston con una gara a dir poco perfetta, chiudendo con un altisonante 126-85. In casa degli Warriors si sa, i ritmi cambiano, ...

Playoff Nba 2018 - Golden State-Houston 126-85 : esplode Steph Curry - Rockets travolti - è 2-1 Warriors : Golden State Warriors-Houston Rockets 126-85 Il benvenuto della Oracle Arena agli Houston Rockets travolge la squadra di Mike D'Antoni e regala a Golden State la più larga vittoria nei Playoff della ...