Nba | Houston supera Golden State | ora la serie è sul 2-2

Nba playoff - Golden State-Houston 92-95 - serie sul 2-2 : A 10'46" dalla fine, Houston sembrava spacciata. Sotto di 12, alla Oracle Arena contro i Warriors che in casa nei playoff non perdono dalle Finals 2016. Su un parquet dove non solo i Rockets nella ...

Playoff Nba - gara-3 ad Ovest è un massacro : Golden State asfalta Houston! : Golden State incredibile in gara-3, Houston dominata e serie che adesso pende leggermente verso gli Warriors in vantaggio per 2-1 In pochi probabilmente si sarebbero aspettati 41 punti di scarto in una finale di Conference. Ieri sera però, l’assurdo è andato in scena in gara-3 ad Ovest. Golden State ha massacrato Houston con una gara a dir poco perfetta, chiudendo con un altisonante 126-85. In casa degli Warriors si sa, i ritmi cambiano, ...

Nba 2018 : Golden State travolge Houston in gara-3 e si porta sul 2-1 : I Golden State Warriors si sono portati in vantaggio 2-1 nella serie di finale della Western Conference contro gli Houston Rockets. In gara-3 non c’è stata storia: i campioni in carica hanno trionfato per 126-85, guidati da uno Steph Curry che ha superato per la prima volta i 30 punti segnati dopo il ritorno dall’infortunio. La stella dei Warriors ha chiuso la gara con 35 punti. Kevin Durant ne ha aggiunti 27, conditi da 6 rimbalzi e ...

Basket - playoff Nba Houston rialza la testa - batte Golden State ed è 1-1 : Houston - Houston rialza la voce. Dopo la brutta sconfitta di gara-1 i Rockets fanno capire a tutti chi ha dominato la Western Conference in questa stagione battendo i campioni in carica di Golden ...

Playoff Nba 2018 : Houston si riscatta e pareggia la serie con Golden State : Serviva un pronto riscatto ed è quello che ha avuto Houston in gara-2 della finale della Western Conference. I Rockets si impongono 127-105 sui Golden State Warriors e pareggiano la serie. La squadra di Mike D’Antoni ritrova il suo gioco nella partita finora più importante della sua stagione, alzando anche l’intensità difensiva in particolare nel primo quarto quando Golden State perde sette palloni in sette minuti. Houston porta ...

Basket Nba - finale Ovest : Durant trascina i Warriors - Houston va ko : NEW YORK - Gioco di squadra batte individualismo 119-106. Optando per il gioco collettivo, i Golden State Warriors approcciano nel migliore dei modi la finale di Western Conference battendo al Toyota ...